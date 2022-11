Proteste violente la cea mai mare fabrică de iPhone din lume. Polițiștii, așteptați cu bâte VIDEO

Proteste violente au izbucnit la cea mai mare fabrică de iPhone din lume, aflată în oraşul Zhengzhou din China, potrivit unor imagini difuzate pe reţelele sociale, în care se văd demonstrând sute de muncitori, iar unii, înarmaţi cu bâte, devin violenţi şi se confruntă cu poliţia, relatează BBC.

Ads

Imaginile care circulă pe internet arată muncitori care strigă „Ne cerem drepturile!”. Alţi muncitori sparg cu bâte camerele de supraveghere, ferestre şi înlătură panourile de izolare. În alte înregistrări video, muncitorii se plâng de mâncarea pe care o primisesc şi spun că nu au primit bonusurile promise.

Protest At Largest iPhone Factory In China Large-scale protests have broken out at Foxconn's factory in Zhengzhou, central China, images circulating on Weibo and Twitter show. pic.twitter.com/Kj3YLox7on— Punch Newspapers (@MobilePunch) November 23, 2022

Cei care au transmis în direct imagini spun că muncitorii au fost bătuţi de poliţie.

Luna trecută, din cauza creşterii cazurilor de Covid, compania Foxconn a închis campusul fabricii, dar unii lucrători au fugit şi s-au întors acasă. Compania a recrutat apoi noi angajaţi cu promisiunea unor bonusuri generoase.

Ads

„Au schimbat contractul, astfel încât nu am putut primi prima, aşa cum ne-au promis. Ne pun în carantină, dar nu ne dau mâncare”, a declarat un muncitor de la Foxconn în timpul unei transmisiuni live. „Dacă nu se ocupă de nevoile noastre, vom continua să luptăm”, mai spune el. Muncitorul susţine că a văzut un bărbat „grav rănit, care ar putea muri” după ce a fost bătut de poliţie.

Un angajat care a început recent să lucreze la fabrica din Zhengzhou a declarat pentru BBC că muncitorii protestează pentru că Foxconn „a schimbat contractul pe care l-a promis”. El a spus că unii muncitori recent angajaţi se tem, de asemenea, să nu ia Covid de la personalul care fusese acolo în timpul epidemiei anterioare.

„Acei muncitori care protestează vor să primească prima şi să se întoarcă acasă”, a spus interlocutorul BBC. Miercuri dimineaţă, afirmă el, poliţiştii, îmbrăcaţi în costume de protecţie Covid, au descins în număr mare la fabrică.

Ads

Alte videoclipuri transmise în direct arată, într-adevăr, mulţi poliţişti înarmaţi la faţa locului.

They gathered at the gate of #Foxconn factory to enter the premises together. However, police stopped them from entering, which led to clashes between workers and the police authorities. People can be heard shouting, "Police is beating us" pic.twitter.com/WtRfC4CJOs— Amazing Chenxi (@Chenxi_China_ii) November 23, 2022

Un alt angajat nou a declarat pentru BBC că a mers miercuri la locul protestului, unde a văzut „un bărbat cu sânge pe cap întins pe jos”.

„Nu ştiu motivul exact pentru care oamenii protestează, dar ne amestecă pe noi, muncitorii noi, cu muncitorii vechi, care au fost pozitivi”, a declarat el pentru BBC.

Ads

Foxconn şi Apple nu au făcut încă niciun comentariu în legătură cu protestele. Compania Foxconn este principalul subcontractor al Apple, iar uzina sa din Zhengzhou asamblează mai multe iPhone-uri decât oriunde altundeva în lume.

La sfârşitul lunii octombrie, mulţi muncitori au fugit din fabrică pe fondul creşterii numărului de cazuri de Covid şi al acuzaţiilor de tratament necorespunzător. „Evadarea” lor a fost surprinsă pe reţelele sociale. Foxconn a încercat apoi să-i convingă pe muncitori să rămână şi să recruteze personal nou, oferindu-le salarii mai mari şi bonusuri. De atunci, firma a adoptat aşa-numitele operaţiuni în circuit închis la uzină, menţinând-o izolată de oraşul Zhengzhou, din cauza unui focar de Covid izbucnit în acest oraş.

La începutul acestei luni, Apple a declarat că se aşteaptă la o scădere a livrărilor de modele iPhone 14 din cauza întreruperii producţiei în Zhengzhou.

Foxconn, a cărui denumire oficială este Hon Hai Precision Industry Co Ltd, este cel mai mare producător de iPhone al Apple, reprezentând 70% din livrările de iPhone la nivel global. Acesta produce majoritatea telefoanelor la uzina din Zhengzhou, unde are aproximativ 200.000 de angajaţi, deşi are şi alte unităţi de producţie mai mici în India şi în sudul Chinei.