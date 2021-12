Jandarmeria consideră că și-a făcut treaba la protestul AUR de la Parlament: ”Nu am fost depăşiţi absolut deloc”

Şeful Jandarmeriei Bucureşti, Cătălin Stegăroiu, a declarat marți, 21 decembrie că jandarmii nu au fost depăşiţi de situaţie şi totul a fost permanent sub control la protestul AUR de la Palatul Parlamentului.

Acesta a precizat că scopul jandarmilor a fost de a nu folosi forţa și că 200-300 de persoane au intrat în curtea Senatului, fiind supravegheaţi de aceștia.

“Am avut un grup de 200-300 de persoane care au intrat în curtea Senatului, au fost permanent sub supravegherea noastră, nu au fost alte incidente, ulterior au părăsit curtea Senatul, la îndrumarea forţelor de ordine. Cu tot ce s-a întâmplat în jurul Palatului Parlamentului şi în curtea Senatului, împreună cu colegii de la Poliţia Capitalei, la acest moment desfăşurăm activităţi de identificare a persoanelor, respectiv de sancţionare a acestora”, a afirmat Stegăroiu.

Ads

El a menţionat că protestatarii au intrat în curtea Senatului prin forţarea porţilor şi ruperea încuietorii.

Stegăroiu a fost întrebat şi despre acuzaţiile unor protestatari că jandarmii ar fi dat cu spray lacrimogen.

“Dintr-o greşeală, la un dispozitiv s-a apăsat din cauza presiunii care a fost pe cordon, s-a apăsat din greşeală pe un spray, dar o singură situaţie, izolată”, a explicat şeful Jandarmeriei Bucureşti.

Cătălin Stegăroiu consideră că jandarmii nu au fost depăşiţi şi au avut situaţia sub control.

“Nu am fost depăşiţi absolut deloc, situaţia a fost permanent sub control, nu confundaţi un moment, acela de intrare în curtea Senatului, cu faptul că am fost depăşiţi. Să ne uităm să vedem că nu au fost intervenţii în forţă şi scopul nostru a fost de a nu folosi forţa”, a explicat şeful Jandarmeriei Bucureşti.