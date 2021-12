CTP, despre protestul de la Parlament. „AUR se situează într-o opoziţie violentă. USR nu mai contează. Simion şi ciracii săi simt momentul să capitalizeze”

Gazetarul Cristian Tudor Popescu a vorbit marți, 21 decembrie, la Digi 24, despre protestul de la Palatul Parlamentului organizat de AUR.

Gazetarul spune că manifestația este o acţiune de partid.

„Nu are de ce să ne mire că vedem astfel de evenimente, de acţiuni, după ce indivizii aceia conduşi de un ins cu coarne de bizon pe cap au năvălit în Capitoliu, echivalentul clădirii Parlamentului din România în SUA. După ce am văzut acum aproape un an, nu poate să ne mai mire nimic. Este o consecinţă a libertăţii. Înainte de 1989 nu putea avea loc nicio demonstraţie în România. Nu putea avea loc nici demonstraţia de acum 32 de ani din Piaţa Universităţii sau de la Timişoara, încheiate cu uciderea multora dintre manifestanţi de către forţele de ordine.

Nu putea avea loc nici demonstraţia din anul 2017, împotriva OUG 13, când au ieşit sute de mii de oameni în stradă, şi nu putea avea loc nici această manifestare”, a declarat Cristian Tudor Popescu la Digi24.

Gazetarul este de părere că protestul este o mișcare de partid.

„Acesta nu este un protest al oamenilor, al unei părţi dintre români care protestează în mod spontan, cetăţeni revoltaţi. Nu. Este o acţiune organizată de partid, de AUR, care doreşte să-şi crească procentele şi aşa destule. Gândiţi-vă la indivizii care se află acum în stradă, la câţi se înscriu acum în AUR şi câţi sunt gata să voteze AUR şi o să vedeţi că nu stăm deloc bine din acest punct de vedere”, a spus CTP.

„Totul depinde de comportamentul forţelor de ordine sub ordinul ministrului de Interne. Să ne amintim ce s-a întâmplat în 10 august 2018. Atunci, la ordinul ministrului de Interne, la ordinul lui Dragnea, la ordinul şefilor Jandarmeriei, aţi văzut ce s-a întâmplat. Acum, Ministerul de Interne trebuie să ştie să gestioneze în mod neviolent, dar ferm, această manifestare. Nu este nicio greutate să îi împiedici pe aceşti oameni, fără să-i loveşti, fără să-i răneşti, fără să-i gazezi.

Există procedee pentru forţele de ordine, puse la punct, prin care pot fi ţinuţi la distanţă, pot fi scoşi în afara Parlamentului şi în niciun caz să pătrundă cineva în Parlament. Dacă pătrunde unul din aceşti inşi în Parlament, asta nu se poate face decât cu complicitatea forţelor de ordine conduse în anume fel. În mod normal, nu pot pătrunde. Mai depinde de faptul că la guvernare se găsesc acum PSD şi PNL, cele mai mari partide din ţară. În felul acesta, AUR se situează într-o opoziţie violentă, este prin definiţie partidul de opoziţie în clipa de faţă. USR PLUS nu mai contează, a fost la guvernare şi a ieşit de acolo. Şi atunci, fireşte că dl Simion şi ciracii săi simt momentul să capitalizeze”, a mai spus Cristian Tudor Popescu.

Ce se întâmplă cu certificatul verde

„Important este cum se comportă PSD şi PNL în raport cu această chestiune. Este vorba de certificatul verde, care trebuie votat în Parlament. Deja mi se pare o greşeală faptul că dl prim-ministru Ciucă ar dori să-şi asume răspunderea pe certificatul verde în Parlament. După părerea mea, el trebuie votat în plenul Parlamentului, în sesiune normală, pentru a-şi asuma atât PSD, cât şi PNL această lege a certificatului verde.

Există inşi, în special la PSD, care au multe conexiuni, afinităţi cu indivizii aceştia pe care îi vedeţi aici, precum şi cu cei din Parlament, de la AUR - dacă ar fi să mă gândesc doar la acel bătăuş, luptător de K1 care se află în Parlament în acest moment. Contează foarte mult dacă cele două partide principale aflate în coaliţia de guvernare vor avea o atitudine comună de respingere a acestor acţiuni violente ale AUR.

Protest violent la parlament

Sute de oameni au protestat marţi, la Palatul Parlamentului, atât la Camera Deputaţilor cât şi la Senat, la intrările oficiale. Protestul a fost promovat pe Facebook de AUR, iar în faţa Parlamentului se află şi copreşedintele AUR George Simion şi parlamentarii acestei formaţiuni. Oamenii au ajuns la intrările oficiale ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, păzite de jandarmi. Preşedintele de şedinţă Daniel Suciu, de la PSD, a anunţat, marţi, în plenul Camerei Deputaţilor, că maşinile din curtea Parlamentului sunt vandalizate şi i-a cerut liderului AUR George Simion să meargă să vorbească cu protestatarii. În replică, George Simion de la AUR a spus că şoferii parlamentarilor au arătat semne obscene către cei care protestează. Jandarmeria precizează că nu a folosit forţa şi că încearcă să-i determine pe protestatari să iasă din curtea Palatului Parlamentului.