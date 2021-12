Alexandru Muraru a sesizat oficial Parchetul General şi Poliţia în urma folosirii de simboluri naziste în timpul protestelor din faţa Parlamentului

Deputatul Alexandru Muraru, consilier onorific al primului-ministru şi reprezentant special al Guvernului României pentru Promovarea Politicilor Memoriei, Combaterea Antisemitismului şi Xenofobiei, a anunţat miercuri, 22 decembrie, că a sesizat oficial Parchetul General şi Poliţia în urma folosirii de simboluri naziste în timpul protestelor din faţa Parlamentului.

”Simbolul nazist folosit de unii manifestanţi în cadrul protestului din faţa Parlamentului României, la care au luat parte şi demnitari ai grupului parlamentar AUR, reprezintă o infracţiune flagrantă care trebuie imediat investigată şi sancţionată ferm.

Este inacceptabil pentru statul român să tolereze aşa ceva şi este, deopotrivă, insultător pentru memoria suferinţelor celor care şi-au pierdut viaţa în lagărele de concentrare ale Germaniei naziste şi puţinilor urmaşi ai acestora”, a transmis Alexandru Muraru, într-un comunicat oficial.

Potrivit parlamentarului, ”fotografia cu zvastica desenată pe steagul Uniunii Europene de către un protestatar AUR reprezintă la Parlament un semnal de instigare la violenţă şi ură, care a prejudiciat grav imaginea României în cele mai cunoscute publicaţii din lume”.

”Asemenea acte de vandalism nu pot rămâne nepedepsite, motiv pentru care, în calitate de Reprezentant Special al Guvernului pentru Promovarea Politicilor Memoriei, Combaterea Xenofobiei şi Antisemitismului am sesizat organele de urmărire penală, respectiv Poliţia Română şi Procurorul General, pe numele făptaşilor dar cu atât mai mult, al instigatorilor şi principalilor responsabili pentru astfel de conduite publice care încalcă flagrant Legea nr. 107/2006 pentru aprobarea OUG nr. 31/2002 privind interzicerea organizaţiilor şi simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob şi a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni contra păcii şi omenirii”, spune Muraru.

Reprezentantul premierului mai arată că ”acest gest inacceptabil este o palmă dată memoriei milioanelor de victime ale regimului german nazist şi nu poate fi decât o consecinţă a derapajelor unei formaţiuni politice neolegionare, care a folosit tribuna Parlamentului ca portavoce a mesajelor admirative faţă de criminalii de război”.

”Expresiile extremiste ale unor reprezentanţi în Parlamentul României sunt inacceptabile în faţa opiniei publice, a persoanelor şi organizaţiilor care luptă pentru memoria victimelor Holocaustului.

Acest comportament reprobabil din partea unor demnitari nu a făcut altceva decât să se materializeze în incidente publice de natură xenofobă. Degradarea şi tensionarea repetată a atmosferei din Parlament a creat acest context social, iar desenarea zvasticii este o consecinţă directă a politicii partidului extremist AUR.

Aşa cum am mai spus în repetate rânduri, ascensiunea acestei formaţiuni politice în Parlament a degradat încontinuu, masiv, discursul public şi a reluat o amplă operaţiune sistematică de punere în discuţie a faptelor istorice din anii 40, de elogiere a criminalilor de război, de relativizare a crimelor din timpul Holocaustului, de parodiere a simbolurilor memoriei victimelor Holocaustului. Toate acestea reprezintă o escaladare fără precedent după anii 90”, consideră Muraru.

El afirmă că ”instituţiile abilitate trebuie să fie ferme şi să lucreze de urgenţă cu celeritate în cercetarea şi sancţionarea unor astfel de fapte antisociale şi ilegale, care produc grave prejudicii de imagine statului român”.

”Orice întârziere este intolerabilă pentru că poate însemna acceptare, nepăsare sau chiar încurajare prin pasivitate şi neimplicare. Utilizarea simbolurilor naziste este o contestare şi prejudiciere a valorilor europene, iar folosirea unor elemente de natură rasistă este inacceptabilă într-un stat modern precum România.

Din păcate, fenomenul antisemitismului şi xenofobiei rămâne prezent în România. În repetate rânduri, am atras atenţia pe parcursul acestui an şi am condamnat gravele derapaje ale unor demnitari ai partidului extremist care pur şi simplu au parodiat simbolurile memoriei victimelor Holocaustului, o ruşine greu digerabilă pentru forul legislativ suprem din România.

Am redactat numeroase plângeri şi sesizări penale la Parchetul General şi Poliţie, iar în unele cazuri deja am adus probe suplimentare şi am colaborat cu procurorii pentru unele dintre speţe care sunt în curs de cercetare”, spune el.

Alexandru Muraru precizează că ”astfel de mişcări ne arată, încă o dată, că trebuie să intensificăm eforturile de promovare ale politicilor memoriei la nivel guvernamental, central şi local, dar şi a celor de combatere a xenofobiei, antisemitismului, a rasismului şi ale altor forme de intoleranţă, de violenţă simbolică sau politică”.