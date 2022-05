O explozie în Rusia a zguduit un depozit de aproape 34.000 mp, care ar găzdui materiale propagandistice pro-Kremlin. Incidentul a fost surprins într-o înregistrare video și a avut loc în regiunea Bogordski, aflată la est de Moscova.

Incendiul poate fi surprins revărsându-se dintr-o unitate de depozitare industrială uriașă, despre care se crede că găzduiește materiale propagandistice ale unei edituri pro-Kremlin. Potrivit unor surse citate de DailyStar, clădirea editurii Prosveshchenie a fost zguduită de o explozie.

În înregistrarea publicată de NextaTV pe Twitter de la locul incidentului, se pot observa nori uriași de fum de la clădirea editurii. „Este un incendiu mare la depozitul editurii pro-Kremlin - Prosveshchenie, de lângă Moscoval. Ard aproape 34.000 de metri pătrați”, scrie Nexta.

Around midnight a hangar in #Bogorodskoe district, where printed materials were stored, burst into flames. pic.twitter.com/EBlfr7Il26— NEXTA (@nexta_tv) May 3, 2022