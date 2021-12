Cursurile de project management at work transforma coordonatorii de proiect in adevarati lideri

Una dintre cele mai mari probleme ale proiectelor din Romania, fie ca vorbim despre proiecte publice sau proiecte interne din companii private, este aceea ca, desi exista un plan concret de actiune si o serie de proceduri in spatele fiecarui proiect/buget/finantare externa, coordonatorii de proiect actioneaza in multe situatii dupa propriile principii si instincte.

Cu alte cuvinte, ei tind sa fie mai degraba sefi, care gestioneaza un buget, avand intreaga putere de decizie, decat lideri de proiect, care inspira prin abilitatile de gestionare eficienta si project management. Din fericire, exista si persoane croite sa fie buni administratori sau gestionari, iar acestea au si mai mult de castigat de pe urma unor cursuri de project management, in cadrul carora invata instrumente si tehnici care sa imbunatateasca abilitatile naturale si sa aduca plus-valoare.

Astfel de cursuri project management at work, sustinute de traineri cu o experienta indelungata si numeroase studii de caz relevante pentru notiunile discutate si puse in practica, se adreseaza atat persoanelor responsabile in premiera cu administrarea proiectelor, dar si celor care nu detin in mod formal functia de project manager, insa preiau periodic sau constant atributii in acest sens.

Printre ei, s-au numarat cativa angajati in companii renumite care activeaza in Romania, specialisti extrem de bine vazuti in aria lor profesionala, insa care nu s-au sfiit sa recunoasca faptul ca au dobandit know-how important de la trainerii care i-au "scolit" in timpul unui asemenea masterclass.

"A fost o placere sa lucrez cu astfel de traineri flexibili, care au o abordare profesionista si ne-au ajutat sa ne atingem obiectivele de invatare. Echipa mea a fost impresionata de timpul petrecut impreuna", spune absolventa unor cursuri de project management desfasurate in Bucuresti, care ocupa functia de Global Platform Cost Manager la o companie internationala, furnizor de tehnologie de varf pentru vehicule. "Trainerii Brightway ne-au sprijinit atat in identificarea celor mai potrivite solutii de instruire pentru nevoile noastre, cat si in livrarea cu succes a programelor personalizate", spune si o cursanta care ocupa pozitia de HR Business Partner OD Manager la una dintre cele mai mari televiziuni din Romania.

"Am participat la un training, iar apoi programul a continuat cu workshop-uri lunare, care au avut drept scop dezvoltarea unui anumit mod de lucru si a unor abilitati necesare colegilor care lucreaza in vanzari. Cu totii au considerat informatiile acumulate drept foarte folositoare, iar acum pun in practica cele invatate", completeaza Human Resources Manager-ul unei multinationale din domeniul agricol, ai carei angajati au beneficiat din plin de pe urma unor astfel de cursuri de project management at work.

Aceste cursuri de project management au rezultate concrete, cu aplicabilitate practica in proiectele aflate pe rol sau in proiecte viitoare. Astfel, participantii individuali primesc instrumente si aplicatii pentru alocarea resurselor si impartirea sarcinilor, invata cum sa comunice cu stakeholderii pe parcursul derularii activitatii si cum sa defineasca obiectivele si sa structureze etapele proiectului, in baza unor strategii de prioritizare.

Pe de alta parte, organizatiile castiga la capitolul eficienta, intrucat dezvolta strategii si metode de lucru agile, dar si la capitolul monitorizare, intrucat li se dezvaluie indicatori scalabili, pentru evaluarea proiectelor si calitatii muncii echipei. Nu in ultimul rand, angajatii sunt familiariazati cu o serie de KPIs (key performance indicators) si invata sa realizeze strategii pentru definirea bugetelor, realizarea previziunilor si rapoartelor.

Daca, in urma informatiilor parcurse, consideri ca ai putea beneficia de pe urma unor astfel de cursuri de project management, compania Brightway te asteapta, impreuna cu echipa ta, pentru a va oferi input-ul de care aveti nevoie in drumul spre evolutia continua si marile performante profesionale!