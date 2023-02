Nu vă convine? Mutați-l la altă școală!

Când ceva nu funcționează în învățământul public și părintele solicită corectarea situației, nu doar că aceasta nu se remediază, cel care o semnalează se pricopsește pentru îndrăzneala de a tulbura apele și cu invitația de a dispărea din peisaj împreună cu copilul său. Vina de a lua atitudine este de netolerat, este percepută că fiind un atac existențial asupra unui mod tradițional de viață între pereții școlii românești. Ți se sugerează pe diverse căi neoficiale că rătăcirea ta trebuie să înceteze degrabă, că exagerezi, că vina este la copilul tău, că nu apreciezi învățătura, că nu ai șanse de izbândă, că nu ai habar despre educație. Sunt cooptați părinți pentru a te arăta cu degetul și a duce acțiunea ta în derizoriu. Vinovăția este mutată către tine pentru un fel de lezmajestate educațională. Sistemul este perfect, tu și copilul tău sunteți abominațiile! Ți se reamintește că i-ai făcut un rău copilului luând atitudine. Dacă te încăpățânezi să inițiezi un demers legal cu păstrarea copilului în unitatea de învățământ cu care te lupți, riscul de a transforma viața elevului în coșmar este real. Ești un fel de neom dacă lupți pentru drepturile copilului tău.

Ads

Fețele ostilității pot fi diverse: răutăcisme, discriminare, vina este mereu a copilului sau a familiei, micile răzbunări sunt la ordinea zilei, privirile sunt mai aspre, notarea este brusc mai riguroasă.

Susținerea/ascunderea abuzului de către unitatea de învățământ este o practică aproape unitară, este un adevărat ritual perfecționat în timp până la cele mai mici detalii. Din acest motiv colectivul de profesori este rezervat în a lua atitudine împotriva unor nedreptăți, mai mereu cel care le comite scapă nepedepsit. Totuși, inspectoratele județene au început să ia atitudine din ce în ce mai des. Nu și ministerul, acesta a rămas greoi și ineficient în reacții. Este drept, inspectoratele reacționează preponderant în momentul în care lucruri nefirești din sistem au ajuns în presă sau deja au fost demarate demersuri legale. Evident, există și directori de unități de învățământ care au în prim-plan interesele elevilor, la fel cum există și profesori/învățători de excepție. Din fericire avem și exemple de bune practici, școli etalon, modele de urmat și oameni frumoși la catedră sau la conducerea școlilor.

Ads

Se zice că dacă lupți cu sistemul nu ai cum să câștigi. Sunt însă momente în care dacă nu o faci, ai cu siguranță de pierdut. Învins este cel care acceptă nedreptăți comise împotriva copilului său fără a lua atitudine, cel care justifică abuzul/discriminarea/hărțuirea/violența raportându-se la evenimente similare din viața lui. Cu toții cred că ați auzit exclamații de felul: “Și noi am pățit la fel dar nu am murit! Generațiile de acum sunt prea sensibile”. Cât timp victimele bullyingului părăsesc școlile iar agresorii rămân, vorbim despre un sistem de învățământ defect, un adevărat incubator de nedreptate. Școlile în cauză rămân în continuare strâmbe, nimeni și nimic nu le clintește, sistemul triumfă, problemele structurale rămân.

Pe grupul „Părinții Elevilor din România”, grup cu peste 18.000 de părinți responsabili, sunt prezentate aproape zilnic abuzurile comise în sistemul public de învățământ. Din ce în ce mai mulți părinți aleg să ia atitudine și să își fructifice drepturile legale atunci când este necesar. Negarea problemelor și ascunderea gunoiului sub preș nu au cum să fie soluții durabile. Nici privitul în jos, nici încasatul! Mereu avem de ales. Spargerea cutumei de a face alegerile greșite – prin neimplicare, nepăsare și întorsul privirii – este o alegere din ce în ce mai frecventă. Schimbarea de paradigmă a părinților în relația cu sistemul de educație este deja o realitate. Dacă auziți expresia „Nu vă convine? Mutați-l la altă școală!”, este bine să știți că aveți în fața dumneavoastră un abuzator și că este momentul să acționați. Nu copilul trebuie mutat din școală, abuzatorii trebuie înlăturați din sistem!

Ads

Link pagină autor aici

Zeno Sustac este doctor in filosofie, conflictolog, mediator, avocat, parinte, membru in Consiliul de Mediere din anul 2009, expert european in domeniul medierii, scriitor in domeniul Rezolvarii Alternative a Disputelor, coordonator fondator al grupului "Parintii Elevilor din Romania".

Autorii care semnează materialele din secțiunea Invitații – Ziare.Com își asumă în totalitate responsabilitatea pentru conținut.