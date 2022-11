Altă față a învățământului românesc. Profesorii cu care elevii au curaj să interacționeze. "Mie îmi spune o fetiță cam zilnic: “Nu îți stă bine cu rujul ăsta!”

Una dintre problemele din învățământul românesc este legată de relațiile dintre profesori și elevi. Nu sunt puține situațiile în care acestea sunt construite pe frică.

Pe grupurile dedicate părinților, unii relatează cazuri în care copiii lor sunt pedepsiți de unele cadre didactice cu note proaste sau alte metode care îi sperie pe cei mici.

Sunt, însă, și situații în care profesorii au învățat să relaționeze diferit cu elevii și le lasă acestora libertatea să își spună părerea.

Este cazul unei profesoare din București care a povestit o situație din timpul orei care a amuzat-o, după cum a scris pe Facebook.

"Azi la pregătitoare, fiind cald în clasă, tot îmi vânturam părul lung. Mai explicam ceva, mai verificam cum au lucrat copiii, mai fluturam părul.

La un moment dat, mă trezesc cu o fetiță lângă mine care îmi întinde un elastic roz de păr și-mi spune:

- Ia-l și prinde-ți părul că văd că te deranjează!

Pe moment m-am blocat. Mititica era foarte serioasă. Am rugat-o să repete fiindcă vorbește foarte încet și nu eram sigură că am auzit bine. După ce a repetat, am început să râd. I-am mulțumit și i-am spus că am în geantă un elastic, dar vreau să-mi las părul liber fiindcă l-am ținut destul prins în coadă.

Ea dulce s-a întors în bancă.

Un copil mi-a făcut ziua mai frumoasă. Același copil mi-a admirat ieri manichiura. Cred că mă place mult", a scris profesoara pe Facebook.

"Ce frumos e să fii copil și să ai sufletul plin de iubire pentru dascălul tău"

În comentarii, și alți profesori relatează momente amuzante sau pline de afecțiune de care au avut parte în timpul orelor.

"Mie îmi spune o fetiță cam zilnic: “nu îți stă bine cu rujul ăsta! Să nu te mai rujezi!”, sau ”să vii mâine in rochiță că ești mai frumoasă decât în pantaloni! Sau ”Ai o cordeluță tare frumoasă astăzi!”

Sunt îndrăgostită de ei! Atâta inocență in suflețelele lor!

Bineînțeles că mă supun cerințelor, n-am încotro și dimineața avem ora de “pisiceală” (pupicei și mângâieri, îmbrățișări)!"

"Ieri mie cei de la a opta B mi-au scris pe tablă că mă iubesc (în RO, EN si FR). Și mi-au desenat inimioare!! Ieri i-am iertat, nu i-am mai întrebat despre teme. Și le-am pus videoclipul cu lecția transmisă vineri din Turnul Eiffel. Astăzi când am intrat m-au întâmpinat cu "Doamna, ni-l mai puneți pe Marcel?""

"Mie mi-a oferit o fetiță o pastilă pentru gât."

"Simt bucurie în fiecare zi, iar inima îmi tresaltă la fiecare atingere! Ce frumos e să fii copil și să ai sufletul plin de iubire pentru dascălul tău. Suntem ceea ce iubim."

"Eu am primit picături de ochi de la un băiețel și Strepsils de la o copilă!"

"Și eu zilnic primesc felicitări cu inimioare! Sunt așa dulci!"

"Mie de la începutul anului școlar și până săptămâna trecută un băiețel mi-a adus zilnic câte o floare."

"Gesturi mici, cu dragoste multă și adevărată...mare bucurie pentru sufletele unor dascăli dedicați! Să vă dăruiască Dumnezeu multe clipe la fel de frumoase!".