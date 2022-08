O profesoară a primit 22 de lei pentru corectarea lucrărilor de la bacalaureat: "Vreau să virez această sumă în contul Ministerului Educației"

O profesoară de la Colegiul Național "Sf. Sava" din București, care a corectat lucrări de la bacalureat, a anunțat că e primit pentru munca sa 22 de lei.

Aceasta a descris într-o postare pe Facebook toate demersurile pe care a fost nevoită să le facă pentru corectarea acestor lucrări.

"Astăzi a fost o zi mare.

Mi-au fost virați banii pentru evaluarea celor 6 lucrări de la examenul de bacalaureat din sesiunea iunie 2022. Las deoparte faptul că mi s-a spus in ziua convocarii la centrul zonal de evaluare că vor fi 17 lucrări. Cand am ajuns la CZE mi s-a spus ca sunt 6 lucrari pentru că au fost chemați 6 profesori și trebuie să ajungă la toată lumea.

Pentru aceasta sumă am completat mai întâi două contracte, două declaratii, două angajamente, am lasat o copie a cărții de identitate, o adeverință prin care se certifica faptul că sunt profesor. Adică un ditamai dosarul.

După ce am avut toate aceste documente, am fost instruită aproximativ o oră pentru a lucra pe platforma aferentă. Apoi am mai stat o oră pentru ca nu se încărcau lucrările.

Am evaluat, am trimis borderoul la secretariatul comisiei, am semnat și am plecat.

Mi s-a spus că trebuie să vin și în ziua următoare pentru a semna cataloagele. M-am conformat. Încă un drum.

Oameni buni, 22 de lei!

Adică 3,66 lei pentru fiecare lucrare.

Voi face demersuri să virez această sumă în contul Ministerului Educației.

Eu vreau să fiu voluntar!", a scris profesoara pe pagina sa de pe Facebook.