Cea mai sexy profesoară din Iași ar fi bătut o tânără din cauza unui bărbat. "M-a desfigurat. Am nasul strâmb"

Scandal violent în Iași, într-un club de fițe din oraș.

Loredana Pălănceanu, profesoară de matematică, este acuzată ca ar fi lovit o tânără din cauza unui bărbat.

Totul s-a întâmplat sâmbătă, 2 aprilie 2022, când cele două femei s-au întâlnit întâmplător într-unul dintre localurile selecte din Iași.

"M-a desfigurat! De sâmbătă, abia acum am început să îmi revin, dar încă sunt șocată de tot ce s-a întâmplat. Eu m-am dus în club cu câteva prietene pentru a mă distra și totul s-a transformat într-un coșmar. Era în club cu o fată pe care o cunoșteam doar din vedere. Nu am avut niciodată vreo legătură cu ea și m-a luat la bătaie. Mergeam spre baie și m-am trezit cu un pumn în nas, după m-a tras de păr.

Ads

Mă ținea cu o mână de păr și în același timp m-a tăiat pe picior cu tocul de la pantof. M-a rănit foarte grav. Abia a doua zi am realizat cât de gravă e situația. Am nasul strâmb, o rană imensă pe picior. O să am nevoie, cel mai probabil, de operație la nas să revin la normal. Mai mult decât afectarea fizică, sunt distrusă psihic", a povestit Mălina, tânăra agresată, conform bzi.ro

Ads

Lordana Pălănceanu este considerată una dintre cele mai sexy profesoare din Iași și ar putea avea acum mari probleme după ce victima sa și-a scos certificat medical.

"Cu siguranță a recurs la agest gest și din cauza faptului că era și foarte beată, ceea ce nu este deloc normal având în vedere poziția sa socială. Este un cadru didactic și ar trebui să fie un exemplu pentru elevii ei. Știam că de mai multă vreme ea credea că eu am o legătură cu iubitul ei, dar noi suntem prieteni din copilărie. Familiile noastre sunt foarte apropiate. A fost foarte urât ce a făcut și m-a pus într-o situație foarte proastă.

Cu greu au reușit cei de la pază și iubitul ei să o liniștească. Au scos-o afară și ea în continuare îmi arăta cu pumnalul din ușă și țipa nu s-a terminat aici. A doua zi m-a sunat să își ceară scuze, dar așa ceva nu este de scuzat.

De la lovitura puternică, a doua zi nici nu mai puteam vorbi. Am scos certificat medico-legal, am un avocat și voi rezolva tot pe cale legală", a mai spus Mălina pentru bzi.ro