Ana Maria Prodan îl deconspiră pe Reghecampf: “Am făcut caligrafie cu el!”

La un an de când nu mai formează un cuplu cu Laurențiu Regecampf, Ana Maria Prodan nu se oprește din dezvăluiri la adresa fostului partener.

Ea nu ratează nicio ocazie de a-l face de râs pe fostul antrenor al Craiovei, care asemnat de curând cu Neftchi Baku.

“La noi, toți anii ăștia, chiar dacă au fost presărați cu momente urâte și cu căderi din astea mai dezastruoase ale soțului meu, noi l-am ridicat întotdeauna. Noi am reușit să îl facem să sclipească de fiecare dată. De asta eu am încercat un an de zile…

Când presa îl găsea prin păduri, ascuns cu altele și alții, pe la Letea sau nu știu pe unde. Eu sunam, mă rugam de toată lumea. ‘Vă rog, nu publicați. Vă rog, vă implor. Am muncit o viață pentru el, îi distrugeți imaginea’.

Am avut mare noroc cu presa pentru că mulți au ținut foarte tare la mine și mulți îl cunosc de când l-am luat. Știau că nu era nimic.

El lângă mine a terminat școala. El lângă mine a făcut facultate, el lângă mine și-a dat licență. El lângă mine a construit așa, cum învață doamna educatoare un copil să scrie, caligrafie. Așa am făcut eu cu Reghecampf”, a spus Anamaria Prodan în cadrul unei discuții pe care a avut-o cu jurnalistul Luis Lazarus, pe contul acestuia de YouTube, discuție preluată de playsport.ro.