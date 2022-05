Primul caz de viol săvârșit de soldații ruși în timpul războiului a fost trimis în judecată, anunță procurorul general al Ucrainei, Irina Venediktova.

Militarul rus Mihail Romanov va fi judecat pentru uciderea unui bărbat și violență sexuală împotriva soției sale, anunță și hromadske.

El este soldat în Regimentului 239 al tancului 90 de Gardă al diviziei Vitebsko-Novgorod a Federației Ruse.

”Chiar dacă inculpatul nu este momentan în mâinile noastre, nu va scăpa de un proces corect și de răspundere în fața legii”, scrie procurorul general al Ucrainei pe Facebook.

Procuratura susține că soldatul rus trimis în judecată a intrat, în martie, într-o casă a districtului Brovary, și a împușcat proprietarul locuinței și i-au violat soția de mai multe ori amenințând-o că îi vor răni copilul.