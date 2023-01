Tot ce trebuie să știi despre tulburările de ritm cardiac

Un ritm cardiac anormal este înregistrat atunci când inima bate prea repede, prea încet sau neregulat. Tulburările de ritm cardiac sunt cunoscute și sub denumirea de aritmii; ele apar atunci când structura complicată a inimii este afectată, într-un fel sau altul. Nu toate aritmiile sunt periculoase, dar ele ar trebui raportate medicului și investigate, astfel încât să fii în siguranță.

Tipuri de tulburări de ritm cardiac

Cele mai frecvente tulburări de ritm cardiac întâlnite în practica medicală sunt:

Tahicardia

Se vorbește despre tahicardie atunci când inima bate prea repede. La adult, un cord normal înregistrează între 60 - 100 bătăi pe minut. Tahicardia este diagnosticată atunci când frecvența cardiacă în repaus depășește 100 bătăi pe minut.

Există trei tipuri de tahicardie:

Tahicardie supraventriculară, care afectează atriile;

Tahicardie ventriculară, care afectează ventriculele;

Tahicardie sinusală, care reprezintă o creștere fiziologică a frecvenței cardiace în timpul unei boli sau atunci când persoana este agitată. În acest caz, frecvența cardiacă revine la normal după însănătoșire, sau când pacientul se calmează [1].

Fibrilația atrială

Reprezentând principala recomandare pentru intervenția de ablație cardiacă, fibrilația atrială este cel mai frecvent întâlnit tip de aritmie. Ea afectează atriile care, din cauza impulsurilor electrice eratice, încep să tremure în afara oricărui control.

Fibrilația atrială determină creșterea frecvenței cardiace și pierderea ritmicității acesteia. Frecvența cardiacă poate crește în intervalul 100 - 200 bătăi pe minut [2].

Flutterul atrial

Flutterul atrial afectează cel mai adesea atriul drept, deși se poate localiza și la nivelul atriului stâng. Este un ritm relativ regulat, asociat unei frecvențe cardiace crescute [1].

Bradicardia

Bradicardia apare atunci când frecvența cardiacă scade sub 60 bătăi pe minut, ca urmare a unei întreruperi în transmiterea impulsului electric de la atrii la ventricule.

La sportivii cu o condiție fizică excelentă, bradicardia poate apărea în mod fiziologic [3].

Fibrilația ventriculară

Fibrilația ventriculară poate determina stop cardiac. Fibrilația ventriculară este una dintre cele mai grave aritmii, care poate determina deces dacă nu este tratată imediat. Practic, inima devine incapabilă să mai pompeze sânge către creier și restul organelor interne [1,2].

Contracțiile cardiace premature

Contracțiile cardiace premature sunt percepute ca și cum inima ar sări peste o bătaie sau ar face o contracție în plus [2].

Simptomele tulburărilor de ritm cardiac

Cele mai frecvente simptome asociate tulburărilor de ritm cardiac includ:

Senzație de leșin, amețeală sau plutire;

Dificultăți de respirație;

Puls neregulat sau palpitații;

Durere în piept;

Paloare cutanată;

Transpirații reci [3].

Care sunt cauzele aritmiilor?

Există mai mulți factori care pot determina apariția tulburărilor de ritm cardiac:

Hipertensiunea arterială;

Boala coronariană;

Unele medicamente (cofeina, amfetaminele, beta-blocantele);

O concentrație redusă de potasiu și alte dezechilibre electrolitice;

Anomalii cardiace;

Afectarea miocardului [2].

Diagnosticarea tulburărilor de ritm cardiac

Pentru identificarea tulburărilor de ritm cardiac și a cauzelor acestora se folosesc următoarele investigații:

Electrocardiograma, care urmărește traseul impulsurilor electrice la nivelul inimii;

Ecocardiografia, care permite examinarea structurilor cardiace;

Monitorizarea Holter, asemănătoare unei electrocardiograme extinsă pe 24 ore sau mai mult;

Testul de stres, care monitorizeaza functia cardiaca in timpul efortului [1].

Tratarea tulburărilor de ritm cardiac

Tratamentul aritmiilor depinde de cauza care le-a provocat și include schimbări ale stilului de viață, renunțarea la fumat, limitarea consumului de cofeină, creșterea nivelului de activitate fizică.

O alternativă este reprezentată de medicația specifică.

În cazul în care tulburările de ritm sunt severe și nu cedează la medicație, se poate interveni prin:

Cateterizare cardiacă pentru diagnosticarea problemei;

Cardioablație pentru distrugerea țesuturilor responsabile cu generarea ritmului anormal;

Cardioversie prin medicație sau șoc electric;

Implantarea unui pacemaker sau a unui defibrilator;

Intervenție chirurgicală [1].

Modificarea stilului de viață este foarte important atunci când vine vorba despre controlul tulburărilor de ritm cardiac. Ele pot fi completate printr-o gamă variată de medicamente și intervenții medicale, menite să redea ritmicitatea cardiacă și să te protejeze împotriva complicațiilor.

