Cum i-a salvat Novak Djokovic cariera unei jucătoare de tenis din România

Novak Djokovic a reușit, fără știrea sa, să salveze cariera unei jucătoare de tenis din România, care îi este recunoscătoare pentru asta.

Este vorba despre Andreea Prisecariu, una dintre cele mai nonconformiste tenismene de la noi, care a mărturisit că după ce a citit cartea sârbului și-a găsit motivația de a merge mai departe.

„M-a salvat fără să știe! Mi-a salvat, cariera, mintea – totul! M-a salvat și m-a făcut mai bună atunci când i-am citit cartea, am văzut cum luptă și ce face pe teren. Mi-a dat adrenalină pentru a continua să lupt.

Habar nu are cine sunt, dar sunt atât de fericită că am avut șansa să-l văd la televizor. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru asta! Am vrut să renunț la tenis, dar nu am făcut-o pentru că l-am văzut pe el. S-a întâmplat când aveam 15 ani! La fel și pe Serena Williams, care mă inspiră de asemenea. Este uimitor cum poate un atlet să depășească toate barierele”, a spus Prisecariu în presa din Serbia, conform prosport.ro.