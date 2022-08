Care sunt prioritățile parlamentarilor în noua sesiune din toamnă. Lista legilor controversate sau întârziate

În mai puțin de jumătate de lună, parlamentarii se întorc la muncă unde au de rezolvat mai multe urgențe lăsate din urmă precum legile Justiției, Educației sau avertizorilor de integritate.

Deși coaliția deține o majoritate confortabilă în Parlament, unele proiecte de lege ar putea fi întârziate din cauza neînțelegerilor.

Ads

Unul dintre principalele subiecte aflate pe agenda parlamentarilor vor fi legile Justiției. Curtea Superioară a Magistraturii (CSM) a transmis vinerea trecută că a dat aviz pozitiv pentru avizarea legilor justiției în forma transmis de către ministrul Justiției Cătălin Predoiu. „Din punct de vedere politic, deşi este nerelevant sub aspectul activităţii CSM, pentru rigurozitate şi completitudine a informării, precizez că proiectele sunt susţinute de Coaliţia de Guvernare PSD – PNL – UDMR şi, dacă îmi permiteţi o glumă pe un ton serios, nesusţinute de USR”, a transmis ministrul.

Cu toate că legile au primit aviz pozitiv, unul dintre judecătorii CSM a declarat în timpul ședinței în care a avut loc votul că nu a citit niciodată „legi mai retrograde” și că propunerea coaliției pot devenit „mecanisme de presiune” asupra magistraților. „Până în prezent, nu mi-a fost dat să citesc niciodată legi mai retrograde. (...) Nu mi-am imaginat niciodată că aproape 30 de ani, eu anul acesta fac 29 de ani de judecător, şi am venit şi am prins şi anii de început de după Revoluţie şi am prins şi pe colegii de care toată lumea spunea că sunt dintr-o epocă pe care nu vrem să o amintim”, a declarat judecătoarea Gabriela Baltag.

Ads

În paralel, președintele PSD Marcel Ciolacu a transmis săptămâna trecută că pentru legile Justiției coaliția va forma o comisie specială, amintind de vremurile epocii Dragnea în care aceste legi erau discutate în faimoasa comisie Iordache.

„Cred că o să avem abordarea cu o comisie comună, atât de la Cameră, cât şi de la Senat, astfel încât să decurgă foarte bine procedura şi transparenţa. Va fi o comisie specială care o să aibă atribuţii, deci o să înlocuiască comisiile juridice actuale, atât de la Senat, cât şi de la Cameră, această comisie specială, dacă vrem să fim eficienţi şi să „prindem trenul”. Cred că e cazul ca România să scape de MCV şi să intrăm odată în zona Schengen”, a relatat Ciolacu.

Colac de salvare pentru plagiatori

Ads

Despre prioritățile din noua sesiune parlamentară a vorbit și președintele interimar al Senatului și vicepreședinte PNL Alina Gorghiu, care a spus despe pachetul de legi ale Educației că intră în categoria „prioritate zero”.

„Aşteptăm de la Guvern acele pachete foarte importante de prioritate zero pentru Parlament. O dată, vorbim de legile educaţiei naţionale, de legea educaţiei preuniversitare şi de cea universitare. Nu uitaţi că au fost cinci ani de discuţii, dezbateri, consultări cu experţi în domeniu şi ne dorim să dezbatem aprofundat aceste legi în Parlament. Aştept să văd când se cristalizează o formă finală a proiectului, pentru că s-au primit foarte amendamente pe care ministrul Educaţiei, Sorin Cîmpeanu, le va analiza, sunt absolut convinsă. Vom avea legile justiţiei, care au stârnit întotdeauna discuţii în spaţiul public, în sistemul judiciar, în plan european. Sunt iarăşi convinsă că ele vor veni într-o formă foarte bună, pentru că Ministerul Justiţiei comunică în permanenţă cu factorul european pe tema lor", a precizat Gorghiu.

Ads

PSD vrea să corecteze „neregulile”

După anunțul ministrului Educației Sorin Cîmpeanu privind pachetul de legi pe care vrea să îl treacă prin Parlament, social-democrații au reacționat și au subliniat în spațiul public că e nevoie de corecții. Conform vicepreședintelui PSD Gabriel Zetea, „împreună cu colegii mei am stabilit că foarte multe dintre modificările propuse ar bulversa extrem de mult atât sistemul educaţional cât şi statutul profesorilor, iar grupul de lucru constituit va puncta toate aceste nereguli pe care, personal, le voi depune în Parlament ca şi amendamente la proiectul de lege”.

De altfel, noul pachet de legi a fost criticat și în spațiul public. Printre măsurile intens criticate se regăsesc și numeroasele portiță lăsate pentru plagiatorii tezelor de doctorat. Conform proiectului de lege, plagiatorii de doctorat se pot salva dacă renunță benevol la titlu, dacă acuzația de plagiat se prescrie după trei ani, sau dacă universitățile care au emis titlul constată plagiatul.

Ads

USR a anunțat deja că nu va vota acest proiect de lege și a solicitat coaliției să retragă noile legi. Conform partidului condus de Cătălin Drulă, în pachetul de legi „nu se regăsește nicio viziune” și consideră că acesta reprezintă „o tentativă de mituire electorală a cadrelor didactice” cu promisiunea unor creșteri salariale semnificative.

"Or, creşterile salariale puteau fi acordate şi până acum, în baza legii în vigoare, dacă ministrul Sorin Cîmpeanu, aflat la al treilea mandat, ar fi vrut cu adevărat”, a mai transmis USR.

Legea retrimisă în Parlament de Iohannis

Una dintre cele mai criticate legi adoptate în vechea sesiune este cea a avertizorilor de integritate. Deși aceasta a trecut de votul parlamentarilor, ea va ajunge înapoi pe masa aleșilor după ce președintele Klaus Iohannis a retrimis-o ca urmare a avertismentelor venite din partea ONG-urilor dar și a instituțiilor europene. Una dintre principalele probleme sesizate de asociații și de avertizori este că în actuala formă raportarea anonimă este exclusă de lege iar avertizorii anonimi nu beneficiază astfel de nicio protecție.

Mai mult, asociațiile subliniază că Legea adoptată de Parlament are în conținut numeroase formulări vagi, interpretabile, care pot reduce nivelul de protecție a avertizorilor. O altă problemă a Legii este legătura sa cu deblocarea banilor din PNRR, întrucât, una dintre condițiile Comisiei Europene în acest sens este transpunerea directivei europene privind avertizorii de integritate. Deși aleșii români afirmă că proiectul care a trecut de votul Parlamentului este același agreat cu partenerii europeni, varianta Legii finale a fost „îmbogătă” cu o serie de amendamente propuse de PSD care au schimbat complet forma inițială, susținută de UE.

„Sper că şedinţa din 1 septembrie va avea pe ordinea de zi punctul cu avertizorii şi vom reuşi să găsim o formă conform exigenţelor pe care Comisia Europeană le are, pe care raportul de ţară pe Justiţie le impune legislaţiei în domeniu. Suntem într-un dialog constant şi cu Ministerul Justiţiei şi cu experţii în domeniu şi vom găsi formula potrivită”, a transmis președintele Senatului Alina Gorghiu.

Legile securității naționale

Un alt proiect de lege important care va ajunge pe masa parlamentarilor este pachetul privind securitatea națională. În luna iunie, jurnaliștii de la G4Media au dezvăluit un prim draft al legilor securității naționale care conțineau numeroase abateri grave. Ulterior, 45 de ONG-uri au criticat această inițiativă, inclusiv amenințarea voalată a președintelui Klaus Iohannis pentru cel care a dat pe surse aceste proiecte.

Din draftul prezentat de către sursa citată reiese că cetățenii ar putea fi obligați să colaboreze la solicitarea ofițerilor de informații, blochează demiterea șefilor de servicii și acordă imunitate în fața legii pentru toți angajații, ori diminuează semnificativ controlul civil asupra activității serviciilor secrete. Într-o declarație de presă, Klaus Iohannis a subliniat la mijlocul lunii iunie că proiectul reprezintă doar un draft. În urmă cu două săptămâni, premierul Nicolae Ciucă afirma în deschiderea ședinței de Guvern că își dorește ca până la finalul lunii august să apară o versiune a pachetului de legi pentru apărare și siguranță națională.