Printul William implineste 39 de ani. Cum este sarbatorit de Casa Regala a Marii Britanii

Charles, printul de Wales, i-a urat ducelui de Cambridge "La multi ani!" cu ocazia implinirii varstei de 39 de ani, informeaza DPA.

Cu aceasta ocazie, Clarence House a distribuit pe retelele de socializare o fotografie de arhiva din copilaria lui William, facuta la Palatul Kensington.

Imaginea alb-negru il prezinta pe Charles in decembrie 1982, privindu-si fiul de sase luni, in timp ce il tine in poala.

A very Happy Birthday to The Duke of Cambridge! 🎂 pic.twitter.com/H4xdjYKcLE- The Prince of Wales and The Duchess of Cornwall (@ClarenceHouse) June 21, 2021

Cei doi apar si intr-o fotografie alaturi de ducesa de Cornwall la deschiderea primelor Jocuri Invictus, in 2014, un eveniment sportiv international creat la initiativa printului Harry, care nu apare insa in imagine.

Familia regala l-a felicitat la randul sau pe viitorul monarh cu ocazia zilei de nastere, iar Palatul Kensington a multumit ulterior pentru "mesajele calduroase" primite.

Mesajul de felicitare de pe contul de Twitter al monarhiei era insotit de fotografii cu ducele si ducesa de Cambridge si copiii lor la balconul Palatului Buckingham, dar si cu William in uniforma militara.

🎈Wishing The Duke of Cambridge a very Happy Birthday today! #HappyBirthdayHRH pic.twitter.com/9NB5klLpqN- The Royal Family (@RoyalFamily) June 21, 2021

Printul William Arthur Philip Louis de Wales s-a nascut la St Mary's Hospital, Paddington, pe 21 iunie 1982, la ora 9.03 PM.

La doar noua luni, William si-a insotit parintii timp de sase saptamani intr-o vizita oficiala in Australia si Noua Zeelanda.

William a cunoscut-o pe actuala sa sotie, Kate Middleton, la Universitatea St Andrews din Scotia, iar cei doi s-au casatorit in 2011, dupa peste opt ani de relatie. Cuplul are in prezent trei copii: George, nascut in 2013, Charlotte, nascuta in 2015, si Louis, nascut in 2018