Mărturisiri șocante făcute de Printul Harry. A vorbit cu un coș de gunoi după ce a consumat droguri

Dezvăluiri explozive făcute de prințul Harry în cartea autobiografică ”Spare” (Rezervă).

Ducelui de Sussex recunoaște că s-a drogat pentru distracție și pentru a trece mai ușor peste problemele pe care le avea.

El povestește a fumat canabis în grădina sa de la Palatul Kensington. Totodată, prințul Harry dezvăluie că a consumat și cocaină, conform The Telegraph.

"Mi s-a oferit o linie și de atunci am mai făcut câteva", a scris el.

În cartea sa, tânărul Prințul Harry a povestit și despre un episod din ianuarie 2016, atunci când a plecat în California cu prietenii, unde a băut tequila și a consumat ciuperci magice.

"Eram în baie, iar lângă toaletă era un coș de gunoi rotund, argint, avea o pedală pentru a deschide capacul.

M-am uitat la coșul de gunoi. S-a uitat înapoi la mine.

Apoi a devenit... un cap. Am apăsat pe pedală și capul a deschis gura. Un rânjet imens.

Am râs, m-am întors, am făcut pipi. Acum toaleta devenise un cap. Vasul era ca o gură căscată, iar balamalele capacului erau ochii", scrie tabloidul The Sun.

Cartea a fost deja scoasă la vânzare în Spania, iar în Marea Britanie se va lansa pe 10 ianuarie.