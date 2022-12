Documentarul "Harry & Meghan" difuzat de Netflix atrage furia presei britanice: ”Opriți acest circ!”

A doua zi după difuzarea primei părţi a serialului documentar "Harry & Meghan" pe Netflix, ziarele britanice reacţionează.

În timp ce primele trei episoade lansate online joi au dezvăluit puţine informaţii despre cuplu, criticile prinţului Harry şi ale soţiei sale, Meghan Markle, la adresa presei britanice au stârnit reacţii puternice din partea tabloidelor din ţară.

Dovadă titlurile ziarelor din Marea Britanie de vineri, dedicate în principal cuplului princiar. Daily Mail vorbeşte astfel despre „furia Palatului Buckingham la un atac asupra moştenirii Reginei”, afişând pe prima pagină două fotografii care îi arată pe Meghan şi Harry în posturi neonorante.

Ads

Tabloidul The Sun a scris „Harry the Villain”, referire la coperta „Harry the Nazi” din 2005. În articolul său, corespondentul regal al ziarului sugerează că documentarul Netflix pătează imaginea reginei Elizabeth II şi citează surse apropiate familiei regale despre care se spune că este "tristă".

Ads

„Opriţi acest circ regal” scrie şi Daily Mirror pe prima pagină, în timp ce Daily Express menţionează durerea membrilor familiei regale „profund supăraţi de insultele lui Harry” din serial.

12 articole Daily Mail în două ore

De-a lungul primelor trei episoade ale serialului, Prinţul Harry şi soţia sa Meghan atacă presa britanică, pe care o acuză că exagerează, distorsionează şi produce în mod regulat zvonuri false împotriva lor. Ducii de Sussex povestesc, de asemenea, faptul că le-a fost încălcată intimitatea de către mass-media şi că au fost urmăriţi de paparazzi.

„Majoritatea amintirilor mele sunt dominate de paparazzi”, spune Harry în documentar.

Mărturiile prezentate în aceste prime episoade abundă în această direcţie şi subliniază lipsa de scrupule a presei - capabilă să „cotrobăie prin coşurile de gunoi sau să încerce să spargă conturi”, după cum spune un prieten al cuplului - şi pe lipsa de libertate a membrilor familiei regale.

Pe site-urile lor, tabloidele The Sun şi The Daily Mail, două ziare pe care Prinţul Harry le-a dat în judecată în trecut pentru reportajele lor, au criticat şi acest serial.

Potrivit jurnalistului de la The Guardian Jim Waterson, în două ore de la difuzarea primelor episoade, primele 12 articole ale MailOnline au fost toate despre cuplu, completate cu fotografii, gif-uri şi capturi de ecran. The Sun, la rândul său, a postat şapte articole despre cuplu în primele două ore.