Cunoscută bloggeriță, anunță că pleacă definitiv din România: "Nu cred că o schimbare semnificativă se va întâmpla în timpul vieții mele" VIDEO

O creatoare de conținut online cunoscută sub numele "Prințesa Urbană" a anunțat joi, 27 ianuarie, că a decis să plece definitiv din România.

Bloggerița Ioana Macoveiciuc (41 de ani) a făcut anunțul pe pagina personală de Facebook.

Tânăra spune că a decis să părăsească România, alături de familie, "doar cu bilet dus".

"Din păcate, nu mai am resurse, am obosit și nici nu cred că o schimbare semnificativă se va întâmpla în timpul vieții mele. Am spus că plecăm mai mult pentru copii, dar nu vreau să fiu ipocrită - plec, în primul rând, pentru mine, pentru noi. Avem dreptul să trăim liniștiți, să nu ne enervăm pentru lucruri care nu țin de noi", a spus Ioana Macoveiciuc în mesajul video.

Potrivit conversației avute cu urmăritorii paginii, familia vedetei online ar urma să se mute în Olanda.