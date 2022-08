Medicul Frederic Mailliez, care i-a acordat primul ajutor prințesei Diana la 30 de secunde după producerea accidentului rutier în care a fost implictă, a declarat, la 25 de ani de la tragedie, că își amintește și acum perfect momentele din tunelul de la L'Alma, la Paris.

”Capul îi era coborât pe piept. A trebuit să-l ridic, i-am pus mâna pe gât, am început să-i împing capul în sus și, la un moment dat, am văzut splendoarea feței ei intactă, perfectă… I-am pus mâna stângă pe ceafă. Încă am pe degete senzația de delicatețe a acelui păr moale, strălucitor, bine întreținut…”, le-a povestit Frederic Mailliez jurnaliștilor de la Oggi.

”În mașină erau patru persoane. Șoferul alunecase înainte, cu greu l-am văzut. Alături era un bărbat care clar avea dureri (Trevor Rees-Jones, bodyguard, n.r). În spate era o femeie, în poziție verticală, cu genunchii pe podea, sprijinită pe scaunul din față. Era cu profilul întors spre interiorul mașinii. Respira. Un alt bărbat zăcea pe bancheta din spate (Dodi, n.r.). El nu mai respira. Părea să fie în stop cardiac”, a mai povestit medicul.

”Am chemat ajutoare. Le-am spus că sunt două persoane în stop cardiac și două în stare gravă. Nu aveam defibrilator, pentru șofer și bărbatul de pe bancheta din spate nu puteam face nimic. Pasagerul din față se plângea, era conștient, așa că putea aștepta. Femeia respira greu. Am luat masca respiratorie și am ajutat-o. A fost hipotonică. A fost greu. Dar ridicarea capului i-a permis să îmbunătățească ventilația”, a adăugat Mailliez.

El a subliniat că, atunci când a ajuns în tunel, nu erau paparazzi.

”Și atunci când au ajuns, nu mi-au împiedicat o clipă munca”, a precizat el, potrivit Libertatea.

Prințesa Diana a murit la 36 de ani.