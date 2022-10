Crizele financiare îi fac pe mulți să găsească soluții pentru a supraviețui. Alții se îmbogățesc pornind de la bani foarte puțini.

Secretul nu ține de cine știe ce artificii financiare ilegale, jocuri de noroc sau piramidale. Este nevoie de puțină atenție, înțelegere și curaj. Desigur, nu oricine poate face dintr-un euro un milion, dar cei care au ajuns la această performanță bazându-se pe cerințele pieței și nevoile oamenilor la un moment dat au reușit să se mențină în clubul bogaților, multiplicând acel milion.

Cum au ajuns bogații lumii să facă primul milion de euro

Analistul financiar Adrian Negrescu a explicat într-un interviu acordat Ziare.com de ce unii ajung bogați pornind de la bani foarte puțini fără să facă ilegalități.

”Elementul esențial în a face primul milon de euro îl reprezintă ideea, nișa pe care o gășești pentru o afacere profitabilă, soluția pe care o ai la îndemână pentru a multimplica banii pe care îi investești.

Să înțelegi piața în care vrei să investești, să înțelegi mecanismele domeniului în care vrei să bagi bani și să uiți de visul de a face bani rapid.

Banii mulți, averile, nu se fac de pe o zi pe alta, pentru că astfel tot așa se pierd. Marile averi se fac din a specula practic marile nevoi pe piață, a specula absența de pe piață a unor produse și servicii, din ideea de a specula necesitatea unui produs sau un serviciu pe un termen mai lung.

Dacă știi să anticipezi vremurile, să anticipezi tendințele economice, să anticipezi cererea și potențialul de vânzări în funcție de tot ceea ce se întâmplă în jurul nostru, atunci poți face, într-adevăr, bani mulți cu bani puțini”, a spus Adrian Negrescu.

Idei de afaceri pe timp de criză

Specialistul a mai explicat într-un interviu anterior și care sunt domeniile în care se poate investi în această perioadă grea pentru întreaga lume.

În orice criză, fie ea financiară, sanitară sau de altă natură, unii oameni sărăcesc, iar alții se îmbogățesc. Și nu sunt puțini cei care privesc inevitabila recesiune ce urmează în toată lumea ca pe o oportunitate de a face bani.

Desigur, nu oricine are posibilitatea de a se îmbogăți în acest mod, însă nici nu există un secret bine păzit sau vreo formulă ascunsă de calcul.

”Cele mai bune afaceri, în contextul inflației, sunt cele care consumă cele mai puține resurse și se adresează nevoilor de bază ale oamenilor”, a spus Adrian Negrescu.

Specialistul recomandă posibililor întreprinzători să fie atenți la nevoile oamenilor pentru că astfel vor atrage clienți pentru afacerile lor.

De ce bogații sunt mai atenți cu banii decât săracii

Pe de altă parte, tot despre bogați se spune că sunt mai atenți cu banii lor decât cei săraci. Analistul ne explică și cât adevăr conține această infomrație.

”Există, din păcate, o legătură între bogăție și zgârcenie. În general oamenii bogați sunt mult mai atenți la modul în care își cheltuiesc banii pentru că sunt mai pregătiți în a înțelege valoarea acestora.

Cei săraci, din păcate, sunt condamnați să cheltuiască bruma de bani pe care o au în special pe servicii sociale, pe asigurarea traiului de zi cu zi încât rentabilitatea investiției este trecută pe planul al doilea.

La oamenii săraci, cheltuirea banului ține de supraviețuire. La oamenii bogați, cheltuirea banilor ține mai degrabă de investiție de a cum ar putea face banii respectivi să producă și mai mulți bani. E o percepție diferită între cei care au bani și știu că pot face și mai mulți bani cu ei și cei care nu au și din păcate folosesc sumele de care dispun doar pentru a-și asigura traiul de zi cu zi”, a mai spus Adrian Negrescu.

Cum au făcut bogații României primul milion

Ion Țiriac, unul dintre cei mai cunoscuți bogați ai României, este deseori întrebat despre cum a făcut primul milion de dolari, într-un interviu GSP.

Ce a răspuns fostul tenismen?

„Nu știu cum am făcut primul milion. Habar n-am. Eu am știut doar să fac bani, nu să-i număr ca Hagi Tudose. Am avut talent, dar am muncit mai mult decât Năstase sau decât alții, pentru că n-aveam talentul lor.

Această muncă s-a răsfrânt și asupra celorlalte activități pe care le-am avut. Eu am fost bogat prima dată când am intrat în cârciumă și nu m-am uitat la preț. Un jucător de tenis la Wimbledon dacă pierde primul tur ia 50.000 de sterline. Salariul a trei secretare la Londra și a patru la București pe trei, patru ani!”, a afirmat Țiriac.

Cristian Țânțăreanu, unul dintre cei mai bogați oameni de afaceri din România a spus, într-o emisiune tv, cum a făcut el avere.

“Tot ce am făcut e atipic și cred că am avut noroc, că nu pot să spun că e intuiție, că nu m-am gândit. Cum am ajuns în Corbeanca? Cumnatul meu are un frate în Elveția. S-a dus la el în ianuarie ‘90 și acesta i-a spus: am un video vechi, mi-am luat unul nou. Îl vrei tu sau îl arunc? Cine avea la noi video în 1990?

L-a vândut și cu banii ăia a cumpărat în Corbeanca 1000 de metri de teren cu livadă și o casă de chirpici, o bojdeucă. Și ne-a invitat la un pahar de vin, de fapt, două găleți. Stând sub un gutui, am zis “extraordinar, ce frumos. Cât ai dat?”, nu-mi venea să cred. Ne-am îmbătat rău, eram mulți prieteni, vreo 20. Și unul dintre ei zice - mâine, caut pe aici teren.

Vrei să-ți iau și ție? Ia-mi! Am luat un teren de vreo 500 de metri care, cu timpul a ajuns la 12.000 metri. Acolo mi-am făcut casa care e cunoscută de toată lumea, cu toate emisiunile de televiziune… și m-am mutat acolo. Când m-am mutat, au început să vină localnicii de acolo, le-au dat îndărăt terenul. Unii erau plecați în străinătate, alții bătrâni, alții bețivi… Prietenul meu, veterinarul care mă ajuta și pe mine să cresc o rață, o găină, în glumă, pentru decor… zice: uite, vor să vândă. Cât e, domnule? 1000 de dolari hectarul! 10 cenți pe metru pătrat.

Aveam un metru cub de bani jos, stăteau la coadă, cu notarul în curte făceam actele”, a spus Cristian Țânțăreanu într-o ediție a emisiunii “La cină” de la Digi 24.

Omul de afaceri a făcut mai întâi o fermă de animale, a crescut vaci pe 150 de ha, iar mai apoi a cultivat legume.

“În timp ce nu mergea cu agricultura, prin ‘95, merg o dată cu nevastă-mea și ne uitam - primăvara, maci peste tot, stânjenei pe mlaștina aia care e lac acum, din pădure ieșeau căprioare, vulpi, mistreți, era o frumusețe. Și am zis: dom’ne, ce ar merge aici niște case. Așa a început cartierul, dintr-o glumă. Nici prin cap nu mi-a trecut, am vrut vaci, legume, grâu, porumb… și au ieșit case!”

Fostul om de afaceri Dinu Patriciu a dezvăluit la un moment dat cum a făcut primul milion de dolari.

”Eu am investit în terenuri, până la ultimul ban. Și așa a început aventura. Primul milion l-am făcut foarte greu, dar l-am făcut în primul an după '90, din câteva proiecte pe care le-am făcut pe terenuri proprii, vanzandu-le apoi unor pionieri ai antreprenoriatului care au visat prea repede” - spunea Dinu Patriciu în documentarul "Kapitalism - rețeta noastră secretă", realizat în 2010, potrivit stirileprotv.ro.