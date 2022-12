Galați: 2022, anul recordurilor în atragerea de fonduri

2022 a fost anul în care Primăria municipiului Galați a punctat un adevărat record în ce privește atragerea de fonduri europene. Este vorba despre 112 proiecte, aflate în diverse stadii, ce totalizează 1,3 miliarde de lei. Dintre acestea, 86 de proiecte de 776 milioane de lei se află în implementare, 5 proiecte de 191 milioane de lei au fost încheiate, iar în

2023 vor demara 21 de proiecte de 366 milioane de lei.

O componentă foarte importantă a fost atragerea de fonduri din cadrul PNRR. În acest caz este vorba despre 49 de proiecte deja aprobate ce au o valoare de 111 milioane de euro. Pe lângă proiectele finanțate cu bani europeni, Primăria municipiului Galați mai are în derulare 27 de contracte de peste 55 de milioane de lei. Acestora li se adaugă alte 20 de contracte aflate în procedură de achiziție de peste 60 de milioane de lei.

„Încheiem un an în care am reușit să ducem la bun sfârșit proiecte importante pentru orașul nostru. Dar mai important este faptul că am demarat procedurile pentru obținerea de fonduri din diferite surse pentru continuarea dezvoltării Galațiului, iar o parte dintre aceste proiecte au început deja. Vorbim despre un record în atragerea de fonduri ce sunt importante pentru infrastructură, educație sau sănătate. Contribuția cea mai importantă pentru toate aceste schimbări aparține însă gălățenilor. Lor le mulțumesc pentru că împreună am reușit să nu ne lăsăm descurajați și să putem privi încrezători către viitor”, a declarat Ionuț Pucheanu, primarul municipiului Galați.

Până la finalul acestui an Primăria municipiului Galați a derulat numeroase proiecte de investiții, iar o parte dintre acestea au fost deja finalizate. De departe, unul dintre cele mai importante este reabilitarea unei axe rutiere ce străbate orașul de la nord la sud și care cuprinde străzile Siderurgiștilor, 1 Decembrie 1918, T. Vuia, H. Coandă și G. Coșbuc.

O altă investiție notabilă a fost cea privind restaurarea Casei Artelor, o clădire veche de 150 de ani care a fost redată comunității. De asemenea, a continuat amplul program de modernizare în zona centrală a Galațiului, cu tronsonul cuprins între Potcoava de Aur și zona Trei Star, ce s-a transformat într-un modern spațiu de promenadă.

Investiții majore au fost făcute și la capitolul educație. Și aici a fost înregistrat un adevărat record de proiecte în infrastructura școlară, iar unul dintre acestea, cel derulat la Școala 11, a fost deja finalizat. În prezent sunt în implementare proiecte la 22 de unități de învățământ în valoare de 129 de milioane de lei. Acestui fapt i se adaugă continuarea programului de modernizare cu fonduri din cadrul PNRR. Astfel, anul viitor vor demara alte cinci proiecte pentru unități de învățământ cu o valoare 47 milioane de lei.

Nu au fost neglijate nici investițiile în sănătate. Toate cele trei spitale aflate în administrarea Primăriei municipiului Galați au beneficiat de de 19 proiecte cu finanțare europeană ce se află acum în diferite stadii. Există deja finanțare europeană pentru 8 proiecte în valoare totală 88,4 milioane lei (17,6 milioane de euro).

Administrația gălățeană a punctat și la capitolul transport, unde, în cadrul PNRR, au fost aprobate trei proiecte pentru 57 de noi mijloace de transport nepoluante, în parteneriat cu Primăria comunei Vânători, iar valoarea acestora este de 52 de milioane de euro.

Una dintre problemele cele mai presante a fost crearea de noi locuri de parcare. Așa că prin programele municipalității au fost desființate 366 de garaje în mai multe cartiere ale orașului, iar în locul acestora au fost create astfel 700 de noi locuri de parcare.

Proiectele au mai inclus și refacerea trotuarelor, a carosabilului, amenajarea de locuri de joacă pentru copii, iar lucrările din cadrul acestui program vor continua și în 2023.

Articol susținut de Primăria Municipiului Galați