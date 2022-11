Lovitură după lovitură pentru USR. Primarii care au anunțat că pleacă din partid

După ce în urmă cu o săptămână peste 100 de membri ai USR Prahova au anunțat că demisionează din partid, formațiunea lui Cătălin Drulă suferă o nouă lovitură după ce doi primari au anunțat că vor să se înscrie în PNL.

Primarul USR din Alba Iulia, Gabriel Pleșa a declarat marți, 2 noiembrie, că s-ar întoarce în PNL, (partid de unde a plecat inițial) pentru următoarele alegeri locale din 2024.

"În anumite condiții, da. Eu n-am o problemă vizavi de relația cu USR-ul, dar, trebuie să recunosc: Partidul Național Liberal e partidul eu am intrat neobligându-mă nimeni. Vin din zona privată, am crezut întotdeauna în doctrina liberală. Nu întâmplător am plecat la USR atunci când mi-am dat seama că nu am nici o șansă să candidez pentru municipiu. USR este tot pe eșicherul de centru dreapta” a afirmat Gabriel Pleșa.

Acesta a subliniat apoi că nu consideră că ar trăda pe cineva și că o să aibă discuții interne atât cu USR cât și PNL. Pleșa a câștigat în 2020 alegerile la primăria din Alba Iulia din partea USR, contracandidatul său fiind Voicu Paul. Pleșa și Paul au fost colegi în PNL mulți ani și au ocupat amândoi funcțiile de viceprimar în mandatul lui Mircea Hava. Deși amândoi și-au dorit în 2020 să fie candidatul PNL pentru primăria, Hava l-a preferat pe Paul Voicu, omul său de încredere.

A demisionat cu sufletul

Ceva mai hotărât decât Pleșa a fost primarul comunei Lopătari, Claudiu Constantin, singurul edil USR din județul Buzău. Acesta a anunțat că se alătură echipei județene a PNL, însă a subliniat că deocamdată nu demisionează din USR pentru a nu-și pierde mandatul de primar.

"Încercăm să ne unim forţele pentru a crea o administraţie performantă. Avem destul de multe provocări la orizont în comuna Lopătari şi mă bucur că împreună cu echipa Partidului Naţional Liberal le vom ataca cu incisivitate, aşa cum am început deja. Eu sunt convins că în această mare echipă vom avea şi rezultatele dorite. Oamenii de aici, ca şi în celelalte comune din judeţ, au aşteptări, au nevoi care trebuie acoperite, nevoi pe care noi le ştim foarte bine şi ne propunem ca împreună să le acoperim în cât mai mare măsură”, a afirmat Claudiu Constantin într-o conferință de presă.

Totodată, acesta încă nu a semnat nici adeziunea la PNL, din același motiv, considerând că are o datorie de onoare faţă de locuitorii comunei Lopătari pentru a transforma comuna într-un loc mai bun.

"Începând de astăzi, primarul Claudiu Constantin se alătură echipei Partidului Naţional Liberal Buzău, se alătură proiectului pe care noi îl avem aici, la Lopătari, şi consilierii nostri vor susţine proiectele primarului, proiecte benefice pentru comunitatea locală. Proiectul nostru vizează ca în 2024, în comuna Lopătari să avem primar liberal (....)", a declarat Gabriel Avrămescu, preşedintele PNL Buzău.

Înainte de a face planuri privind schimbarea taberei politice, la jumătatea lunii iunie Claudiu Constantin anunța că demisionează de tot din funcția de primar al comunei. Acesta explica că decizia are la bază „motive personale” și că vrea să se concentreze „mai mult pe sănătatea mea și pe familie, lucruri importante pe care recunosc că le-am neglijat prea mult în acest an și jumătate”.

La doar o săptămână distanță acesta s-a răzgândit și a anunțat că nu mai demisionează de la primărie, motivând că „renunțarea nu rezolvă problemele comunei noastre”. Acesta a adăugat că „este important să punem interesul comunei mai presus de orgolii sau de interese personale”.

Val de demisii în masă

În urmă cu o săptămână, pe 27 octombrie, deputatul și președintele USR Prahova Mihai Polițeanu a anunțat că demisionează din partid alături de alți peste 100 de membri, acuzând conducerea formațiunii că a pus filiala în subordinea PNL.

„Noi, cei peste 100 DE SEMNATARI ai acestei scrisori deschise, membri ai USR Prahova, AM DECIS ASTĂZI SĂ NE DĂM ÎMPREUNĂ DEMISIA DIN USR, având în vedere acapararea filialei de către un grup de oportuniști care, cu sprijinul activ al conducerii naționale a USR, au decis să pună filiala în subordinea PNL Prahova și a baronului Iulian Dumitrescu. MULȚI ALȚI COLEGI ÎȘI VOR DA DEMISIA INDIVIDUAL SAU SE VOR RETRAGE DEFINITIV DIN ACTIVITATEA FILIALEI”, a transmis Polițeanu pe Facebook.

Acesta a acuzat majoritatea din Biroul Național USR că promovează membri obedienți conducerii centrale și a enumerat apoi o serie întreagă de motive care au condus la demisia colectivă a filialei USR Prahova.

„1. Demiterea viceprimarului USR din Ploiesti, Magdalena Trofin, de către PNL, cu sprijinul al 3 consilieri municipali USR, care au acționat fără consultarea filialei sau a membrilor acestuia, dar cu protecția conducerii naționale (care a anulat decizia filialei județene de excludere din partid a celor 3);

2. Atitudinea de obediență și subordonare totale față de Iulian Dumitrescu, Roberta Anastase și PNL Prahova, promovată de echipa locală loială echipei Drulă/Barna/Botoș;

3. Falsificarea semnăturilor pe zeci de dosare de adeziune a unor potențial membri ai partidului, dar și tentativa de a aduce alți zeci de membri în USR cu ajutorul direct al PNL, cu scopul explicit de câștigare a puterii politice interne în favoarea echipei Barna/Drulă/Botoș, nesancționată, ba chiar încurajată de conducerea națională”, notează deputatul.