Primarul din Argeș suspectat că și-a incendiat primăria și a fugit din spital a fost găsit în hipotermie

Primarul din comuna argeşeană Beleţi-Negreşti, Mihai Marin, dat dispărut după ce instituţia pe care o conduce a fost distrusă de un foc pus intenţionat, a fost găsit de poliţişti în noaptea de marţi spre miercuri. Paznicul unui mall din apropiere l-a văzut în apele râului Argeş. Primarul a ajuns la spital cu hipotermie şi le-a spus salvatorilor că a căzut în apă accidental, relatează Ştirile Pro Tv.

„Pacientul a fost adus într-o hipotermie moderată, din câte am înţeles a fost scos din apă, fiind şi sumar îmbrăcat. Nu are arsuri, are nişte leziuni legate de bandajul care-i fusese făcut pentru fractură de claviculă”, a declarat medicul Marius Pascu, şef UPU Argeş.

Agent şef principal Florin Popa, purtătorul de cuvânţ al IPJ Argeş, a declarat că edilul afost identificat pe raza municipiului Piteşţi.

”Acesta a fost transportat la o unitate medicală în vederea acordării de îngrijiri, urmând că după ce va primi îngrjiri să fie condus la sediul poliţiei oraşului Topoloveni, pentru audieri şi clarificarea tuturor aspectelor în care a fost implicat”, a explicat Popa.

De asemenea, în noaptea în care primăria din Beleţi Negreşţi a fost incendiată, o cameră de supraveghere l-a surprins când pleca din zonă.

Focul a distrus clădirea Primăriei şi o anexă în care se află arhivă. Incendiatorul ar fi scos mai multe dosare din dulapuri, le-a pus pe jos şi le-a stropit cu motorina cumpărată pentru utilajele de deszăpezire.

Anterior, primarul, dat dispărut de familie după incendiul care a cuprins sediul Primăriei, a fost implicat într-un accident rutier în judeţul învecinat, Gorj. Dus la spital, bărbatul a plecat şi de acolo.

"La data de 13 decembrie a.c., poliţişti din cadrul Politiei Oraşului Bumbeşti-Jiu au fost sesizaţi cu privire la faptul că ar fi avut loc un eveniment rutier, soldat cu victime, pe Defileul Jiului. Din primele cercetări efectuate de poliţişti la faţa locului, s-a stabilit faptul că un bărbat, de 53 de ani, din comuna Beleţi, în timp ce conducea un autovehicul pe DN 66 - Defileul Jiului, din direcţia Petroşani către Târgu Jiu, într-o curbă la dreapta ar fi intrat în coliziune cu un parapet de beton, montat pe marginea carosabilului. În urma impactului, a rezultat rănirea victimei, care a fost transportată la spital, pentru acordarea de îngrijiri medicale însă, ulterior, a părăsit unitatea spitalicească, fără încuviinţarea personalului medical”, au informat oficiali ai Inspectoratului de Poliţie Judeţean Gorj.

