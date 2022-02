Dosar penal pentru primarul Hușiului, după ce a accidentat o femeie de 38 de ani pe trecerea de pietoni

Accidentul a avut loc la o trecerea de pietoni de pe Calea Basarabiei din municipiul Huși, unde o femeia de 38 de ani, din comuna Lunca Banului, județul Vaslui, a vrut să treacă strada.

Primarului orașului, Ioan Ciupilan, a acroșat-o, iar urma impactului victima a fost doborâtă, lovindu-se la cap și la un șold.

Victima s-a ridicat și a insista să plece acasă, însă primarul a dus-o cu mașina lui la CPU Huși. Acolo i s-au făcut investigații și, ulterior, a fost externată, nefiind găsite traumatisme care să necesite internarea.

„Eu mă duceam să văd care este situația pe teren, că se toaletează copacii. Nu circulam cu viteză, mai ales că era trecerea de pietoni. Deodată însă, de după mașina din față a apărut brusc doamna respectivă în fața mașinii mele și puțin am acroșat-o. M-am dat repede jos la victimă și am sunat imediat la Poliție. Doamna s-a ridicat, a spus că nu are nimic, că ea se duce acasă, că nu vrea să meargă la spital, dar eu am insistat. Am luat-o și am adus-o eu cu mașina la CPU. I-au fost făcute toate investigațiile, e bine, nu a fost ceva grav. Asta este, se întâmplă. Toți care suntem șoferi știm ce înseamnă să îți sară cineva în fața mașinii. Bine că doamna este în afara oricărui pericol. S-a făcut dosar penal pentru vătămare corporală din culpă, o să se cerceteze și o să se vadă exact”, a spus primarul Ioan Ciupilan, citat de Vremea Nouă.

Reprezentanții IPJ Vaslui au transmis un comunicat de presă în acest caz. “Astăzi, 10.02.2022, ora 09.50, Poliția municipiului Huși a fost sesizată telefonic de către un bărbat, în vârstă de 61 ani, despre faptul că în timp ce conducea un autoturism înmatriculat în județul Vaslui, pe strada Calea Basarabiei din mun. Huși, județul Vaslui, a acroșat o femeie, angajată în traversarea străzii. Victima, în vârstă de 38 de ani, din comuna Lunca Banului, județul Vaslui, a fost transportată la Spitalul Municipal Huși de către conducătorul auto implicat în evenimentul rutier pentru evaluare și acordarea de îngrijiri medicale, fiind vătămată ușor. Bărbatul a fost testat alcoolscopic, rezultatul fiind negativ. În cauză sunt efectuate cercetări pentru stabilirea împrejurărilor în care s-a produs evenimentul rutier, fiind deschis dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă”, au precizat reprezentanții IPJ Vaslui.