Un primar îi cere ministrului de Interne înlocuirea șefului de post: "Îmbrăcat în Moș Crăciun, a făcut șpagatul pe mașina Poliției din dotare!"

Primarul din Comuna Șuletea, județul Vaslui, a publicat o scrisoare deschisă, adresată ministrului de Interne, Lucian Bode, prin care îi solicită înlocuirea șefului de post.

Edilul îi reproșează polițistului, printre altele, că nu răspunde la telefon, lipsește frecvent de la serviciu și conduce mașina de Poliție îmbrăcat în bermude, tricou, o șapcă pe cap și adidași în picioare.

În scrisoare, primarul amintește articolele din presa locală în care au fost menționate incidentele care afectează imaginea comunei.

Scrisoarea adresată lui Lucian Bode

"Scrisoare deschisă,

Stimate domnule Ministru de Interne, Lucian Bode!

Comuna Șuletea are nevoie de un Șef de Post responsabil, domnule Ministru!

Trebuie să ne credeți, domnule Ministru, că efectiv ne-am săturat să fim bătaia de joc a acestui om care a fost orice, numai polițist nu a fost pentru comuna noastră!

Ne-am săturat să fie de negăsit atunci când este de serviciu! Nici măcar la telefon nu poate fi găsit... chiar dacă în dotare are și o cartelă de serviciu!

M-am săturat să văd oameni batjocoriți de acest lucrător al Poliției Române atunci când este căutat la post pentru a li se completa un simplu formular în vederea întocmirii cărții de identitate și este de negăsit!

În cele mai multe astfel de cazuri m-am deplasat personal la Postul de poliție din comuna noastră și am constatat că, deși mașina Poliției era în curte, lacătul trena pe ușă! De ce locuitorii comunei noastre trebuie să aibă un astfel de tratament batjocoritor din partea acestui funcționar??

Deunăzi a avut loc deschiderea noului an școlar! Având în vedere că ajutorul șefului de post este în concediu de creștere al copilului, am avut așteptări ca șeful de post, care era de serviciu, să vină la festivitate, cum dealtfel era normal și firesc! La evenimentul nostru a participat și un parlamentar al României care m-a și întrebat cum de nu este prezent niciun reprezentant al Poliției Române?! Cred că am fost singura comună din România unde, la deschiderea anului școlar nu am avut niciun polițist prezent!

Ieri, domnul Șef de post, fără nicio jenă, s-a prezentat la primărie să ne instruiască șoferii de pe microbuzele școlare echipat pentru orice altceva, dar numai pentru ceea ce avea de gând să facă, nu!

Ce autoritate mai are acest polițist în fața oamenilor dacă conduce mașina Poliției îmbrăcat în bermude, tricou, o șapcă pe cap și adidași în picioare?? Și acest incident se întâmplă mai mereu! Când ne aduce corespondența specială la primărie, de cele mai multe ori vine civil... De ce își bate joc de instituția statului, domnule Ministru?? Dacă are program normal, de ce pleacă de la post la ora 12...maxim 13???

Cu ce sunt de vină tinerii polițiști din cadrul secției de poliție zonală de trebuie să suporte ifosele sale?? Cu orice polițist al Secției de Poliție Rurală Murgeni colaborăm, mai puțin cu domnia sa! Am 10 ani de când sunt primarul acestei comune și am tot sperat că va înțelege că ceea ce ar trebui să facă, nu face pentru mine, ci face pentru oameni! De asta este plătit! Să fie la dispoziția cetățenilor...cum dealtfel sunteți și dumneavoastră...și eu...și colegii mei...și colegii săi polițiști!"

"Îmbrăcat în Moș Crăciun, a făcut șpagatul"

"Comuna noastră a fost pe prima pagină a ziarelor când, cu ani în urmă, după ce a parcat mașina Poliției în față Primăriei, nu a asigurat-o și aceasta a luat-o la vale...oprindu-se direct în șanț!

Tot pe prima pagină a ziarelor și a televiziunilor centrale a fost și atunci când, domnul Șef de post, îmbrăcat în Moș Crăciun, a făcut șpagatul pe mașina Poliției din dotare!

Am stat și m-am gândit...nu am vrut să mă plâng nimănui! Dar faptul că a spus șoferului nostru de pe microbuzul școlar că dacă voi publica vreo poză sau vreo filmare (cu această atitudine sfidătoare a sa), atunci va ieși în stradă și va fi cu adevărat polițist! Dar doar pentru noi...cei de la primărie! Faptul că i-a spus că ne va pune la punct pe toți, m-a determinat să ripostez! Șantajul său ieftin nu mă înspăimântă chiar deloc!

Nu mai intru în amănunte că oricum nu-i pasă...dar, acum, în al XII-lea ceas, am încredere că veți dispune șefilor săi superiori să dispună cercetări și să ia o hotărâre! Iar prin soluția dată, să ni se dea și nouă șansa să avem un Șef de post responsabil!

Cu deosebită considerație,

Primarul comunei Șuletea", a scris primarul pe Facebook.

Prof. Ciprian Robert Tamaș!