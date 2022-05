Primarul din Câmpulung Muscel, Elena Lasconi, a anunțat ce sumă a reușit să economisească de când a înlocuit bonurile cu carduri personalizate care pot fi folosite strict pentru mașinile Primăriei.

"De când am preluat mandatul, am insistat să trecem de la bonurile de carburant la carduri. Am simțit reticență, s-a tărăgănat, dar nu am cedat. După câteva luni, am obținut cardurile personalizate care pot fi folosite strict pentru mașinile Primăriei.

Rezultatul: în 2021, pentru cele trei mașini de la Primărie am consumat cu 6000 de litri mai puțin decât în 2019 și am plătit cu 34 de mii de lei mai puțin.

De ce credeți că s-a întâmplat asta? Cine credeți că a beneficiat de bonurile de carburant plătite din banii dumneavoastră?

Ca să vă faceți o idee, cu 34 de mii de lei putem asfalta, de exemplu, strada Nicu Leonard de la notariat până la Primărie.

Oare câte străzi asfaltate s-au evaporat prin bonuri de carburant?", a scris Elena Lasconi pe Facebook.

GPS-uri pe toate mașinile Primăriei și ale Poliției Locale

Elena Lasconi a anunțat care sunt instituțiile ale căror mașini vor fi dotate cu GPS-uri.

"Începând de astăzi, am montat GPS pe toate mașinile Primăriei și ale Poliției Locale.

Am pornit și o anchetă internă, audit intern pentru că am descoperit mai multe nereguli cu iz penal. Vă țin la curent.

De asemenea, am dispus ca toate mașinile de la ADP, școli, spitale, DAS, Evidența Populației, să fie echipate cu sistem GPS. În felul acesta știm pe unde circulă și în ce scop toate aceste mașini. Mi-am mai făcut niște “prieteni".

Eu cred că asta înseamnă transparență și respect pentru fiecare câmpulungean plătitor de taxe și impozite."