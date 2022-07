Ionel Robert Ștefan – fost primar din Ștefăneștii de Jos, Ilfov, acuzat de viol – cere să fie plasat din arest preventiv în arest la domiciliu și spune că dosarul în care a fost trimis în judecată de DIICOT după ce a violat o minoră de 13 ani, lăsând-o însărcinată, este „fabricat politic”.

Îmbrăcat într-un tricou albastru, legat cu cătușe de un inculpat cam de aceeași vârstă, Ionel Robert Ștefan a fost adus în boxa arestaților de la Curtea de Apel București, marți, 12 iulie, pentru contestația declarată de fostul edil împotriva încheierii din 29 iunie a Tribunalului București, prin care a fost constatată legalitatea și temeinicia măsurii arestării preventive.

Alături de fostul edil în același dosar sunt vizați inculpații Nicoleta Bondoc, Radu Eftimie, Florin Bucur, Florin Lazarina, Petru Enache și Călin Bucur – fiecare pentru rolul său în traficarea unei minore de 13 ani.

Ionel Robert Ștefan vrea în arest la domiciliu pentru tratament psihiatric

Avocata lui Ionel Robert Ștefan a declarat în sala de judecată că fostul edil a „căzut psihic” în urma anchetei pentru viol și că este sub tratament psihiatric. De aceea, apărătoarea fostului edil a solicitat instanței ca acesta să fie plasat în arest la domiciliu. Pe perioada anchetei, Ionel Robert Ștefan ar fi făcut și greva foamei pentru a arăta că este nevinovat.

Judecătorii nu l-au crezut și marți după-amiaza au pronunțat următoarea decizie:

„Respinge, ca nefondate, contestaţiile formulate de inculpații Bondoc Nicoleta, Bucur Florin și Ștefan Ionel Robert împotriva încheierii din 29 iunie 2022 pronunțată de judecătorul de cameră preliminară din cadrul Tribunalului Bucureşti – Secția I Penală în dosar nr. 14808/3/2022/a1.2. Obligă pe fiecare contestator - inculpat la plata a câte 150 lei cheltuieli judiciare către stat. Onorariul apărătorului desemnat din oficiu pentru inculpata Bondoc Nicoleta, în cuantum de 313 lei, rămâne în sarcina statului şi se avansează din fondurile Ministerului Justiţiei. Definitivă. Pronunţată în cameră de consiliu, astăzi, 12 iulie 2022”, se arată în minuta deciziei.

Ce scria pe Facebook primarul înainte să fie „umflat” de DIICOT

Primarul Ionel Robert Ştefan a mai fost reţinut în iunie 2021 pentru viol, însă un procuror de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Buftea a decis atunci ca el să fie cercetat în libertate. Ancheta a fost preluată apoi de DIICOT, care l-a reţinut pe primar în luna februarie 2022.

„Pe fondul informațiilor complet neadevărate care circulă despre mine în spațiul public, deși mă declar nevinovat, am decis să mă autosuspend din partid și să renunț la calitatea de membru al Partidului Național Liberal până la clarificarea situației. Este o decizie grea, dar imperativă, întrucât nu îmi doresc să aduc în niciun fel prejudicii de imagine partidului meu. Am încredere că îmi voi demonstra nevinovăția. Probele vor demonstra asta, pentru că am solicitat un test poligraf și un test ADN care vor arăta exact contrariul a tot ceea ce se speculează despre mine în spațiul public. Sunt convins că se va face dreptate iar numele meu va fi reabilitat, dar în niciun caz justiția nu ar trebui să se facă la televizor. Ar trebui să lăsăm magistrații să își facă treaba, fără presiuni de acest fel. Dosarul este în desfășurare, nu pot comenta mai multe, aștept finalizarea lui”, a scris primarul pe Facebook în data de 12 iunie 2021.

Victimă a traficanților de persoane încă de la 12 ani

Prin rechizitoriul din data de 31.05.2022, procurorii DIICOT au dispus trimiterea în judecată a unui număr de 8 inculpați (printre care și primarul Ionel Robert Ștefan), 7 dintre aceștia în stare de arest preventiv și unul în stare de libertate, pentru săvârșirea infracțiunilor de trafic de minori, viol, loviri și alte violențe, influențarea declarațiilor și deținere de droguri de risc pentru consum propriu.

„În cauză s-a reținut faptul că, la sfârșitul anului 2017, profitând de starea de vădită vulnerabilitate generată de vârsta fragedă și lipsa educației, prin crearea aparenței unei relații sentimentale (metoda „Loverboy”), unul dintre inculpați a recrutat în vederea exploatării sexuale o persoană vătămată (la acel moment în vârstă de 12 ani). Acesta a întreținut relații sexuale cu persoana vătămată și, ulterior, a amenințat-o cu divulgarea celor întâmplate părinților acesteia. De asemenea, inculpatul a exercitat acte de violență asupra persoanei vătămate, pentru a o determina să facă tot ceea îi solicita (de exemplu, să se întâlnească cu inculpatul doar la solicitarea lui, să nu declare organelor de poliție adevărul după ce a rămas însărcinată, să-și mintă părinții cu privire la relația lor)”, transmitea DIICOT într-un comunicat de presă.

Bătută și șantajată cu înregistrări video

Persoana vătămată a fost constrânsă de către primul inculpat, prin utilizarea de amenințări și acte de violență, să întrețină relații sexuale cu alți doi bărbați.

„În cursul lunii iunie 2018, după ce persoana vătămată a fost înregistrată audio-video în timp ce recunoștea că și-a început viața sexuală, un alt inculpat a recrutat aceeași persoană vătămată (în vârstă de 13 ani) în vederea exploatării sexuale. În acest scop, aceasta a fost atrasă în locuința folosită de inculpat sub diferite pretexte (desfășurarea unor activități de menaj contracost, organizarea unei petreceri sau vânzarea de obiecte vestimentare). Prin amenințări cu divulgarea către părinți a conținutul înregistrărilor audio-video și prin întrebuințarea de violențe, inculpatul a constrâns persoana vătămată să întrețină relații sexuale cu alți doi inculpați”, rețin procurorii.

Potrivit DIICOT, în vederea îngreunării anchetei penale și împiedicării tragerii la răspundere penala a autorilor, suspecții au întreprins demersuri constând în influențarea declarațiilor persoanei vătămate în fața organelor judiciare prin oferirea de foloase patrimoniale și exercitarea de amenințări asupra familiei minorei, pentru ca persoana vătămată să dea declarații mincinoase cu privire la identitatea adevăraților autori ai infracțiunii de viol.

„De asemenea, doi dintre suspecți au exercitat în mod repetat acte de violență asupra martorului denunțător (ce au necesitat 3-4 zile, respectiv 11-12 zile de îngrijiri medicale) în scopul împiedicării sesizării organelor judiciare, pentru ca acesta să nu dea declarații și să nu prezinte probe în cauza penală”, mai arată procurorii.