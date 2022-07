Primarul municipiului Ploieşti Andrei Volosevici (PNL) a lansat un atac dur la adresa consilierilor locali PNL, dar şi a senatoarei Roberta Anastase, preşedinte PNL Ploieşti, care anterior au reclamat public o serie de nereguli cu privire la construcția unui spital.

Ads

Concret, consilierii PNL alături de Roberta Anastase, președinta filialei, au susținut în spațiul public că Primăria le cere să semneze o declaraţie de confidenţialitate pentru a avea acces la datele unui studiu de prefezabilitate realizat de Banca Mondială şi plătit cu 100.000 de euro din bani publici, pentru realizarea unui spital.

Primarul PNL a reacționat și a precizat că liberalii din Consiliul Local au votat cu toţii, în urmă cu peste jumătate de an, o Hotărâre de Consiliu Local prin care aprobă inclusiv că datele din studiu sunt confidenţiale.

„Mi s-a părut ireal, amuzant jenant – mai ales că provine din partea PNL-ului, şi din partea PNL Ploieşti – ca să mi se propună public şi să fiu urecheat public, să se dea un comunicat de presă prin care mi se solicită de un senator al României, Roberta Anastase, preşedinta organizaţiei, şi de 13 consilieri să nu aplic legea, în speţă să nu aplic o hotărâre de Consiliu Local pe care 12 din cei 13 consilieri locali au votat-o”, a declarat Andrei Volosevici luni după amiază, într-o conferinţă de presă.

Ads

Acesta a precizat că este vorba despre Hotărârea 544 din decembrie 2021, care aprobă Scrisoarea de angajament cu Corporaţia Financiară Internaţională, divizia de investiţii din cadrul Băncii Mondiale, pentru realizarea obiectivului „Spital Municipal de Urgenţă Ploieşti”.

„Aici a o anexă la proiectul de hotărâre, care în decembrie 2021 a devenit Hotărâre de Consiliu Local, deci lege pentru executivul ploieştean, care are, la punctul 6, această clauză de confidenţialitate votată de 19 consilieri, singurii prezenţi, opt fiind lipsă. Toţi 19. Doisprezece dintre ei, consilieri PNL. Doisprezece consilieri PNL, prin ridicarea de mânuţă, deci prin adoptare în formă procedurală, fac ca un proiect de hotărâre să devină lege în Ploieşti cu protocolul care are valoare de contract şi care trebuie să fie pus în practică pas cu pas de către executivul ploieştean. Cinstit, nu am ştiut cum să reacţionez. Mie mi s-a apărut ireal. Să votezi acum şapte luni o hotărâre de consiliu, să stabileşti această clauză care e aplicabilă după care spui: «stai, stai stai, stai, nu merge, hai să nu o aplicăm!». Nu aş vrea să cred că cineva mă instigă, un senator al României şi membrii Consiliului Local la săvârşirea infracţiunii de abuz, în momentul în care spui: «nu aplica o hotărâre de Consiliu pe care noi am adoptat-o!». (…) Recunosc public: nu ştiu cum să nu pun în practică o hotărâre de Consiliu Local adoptată”, a adăugat primarul Andrei Volosevici.

Ads

Acesta s-a arătat indignat, spunând că începe să creadă că miza este aceea de a nu se face un sptital la Ploieşti.

„Eu înţeleg că doamna senator (Roberta Anastase- n.r.), locuind în Bucureşti, desfăşurându-şi activitatea acolo, îşi duce familia şi copiii în Bucureşti. Noi însă, muritorii ăştia de rând de pe aici, avem un spital de pediatrie la care chiar dânsa a constatat că sunt nişte carenţe la nivelul a tot ceea ce înseamnă activitate prin prisma patrimoniului. De ce să împiedicăm lucrurile astea? Vă spun eu, asta e miza”, adaugă Andrei Volosevici.

În cele din urmă, primarul a precizat că a făcut demersuri iar consilierii locali pot avea acces la studiul de prefezabilitate, care are peste 400 de pagini, fără a semna vreun document de confidenţialitate.

După ieşirea publică a primarului, grupul consilierilor locali PNL din Ploieşti a mulţumit, printr-un comunicat de presă, primarului Andrei Liviu Volosevici „pentru soluţionarea solicitării de scoatere de sub incidenţa clauzei de confidenţialitate a raportului” realizat de Banca Mondială.