Purtătorul de cuvânt al USR Ionuţ Moşteanu a declarat luni, 14 februarie, că de sâmbătă partidul va începe strângerea de semnături pentru demiterea primarului liberal din Mogoşoaia, Paul Precup.

El a adăugat că edilul se crede un „faraon” şi face ce vrea el.

„Sâmbătă vom începe strângerea de semnături pentru demiterea primarului din Mogoşoaia. Nu trebuie să îi mai lăsăm pe aceşti primari care se cred faraoni să facă ce vor ei. Colegii mei sunt ameninţaţi în continuare. Vom începe strângerea de semnături. Primarul PNL din Mogoşoaia trebuie să plece”, a declarat Ionuţ Moşteanu, la finalul şedinţei Biroului Naţional al USR care a avut loc luni, la Parlament.

Ads

Oficialii USR Braşov atrag atenţia asupra faptului că, atât la Mogoşoaia, cât şi la Braşov, aleşi locali ai USR sunt ameninţaţi pe fondul presiunilor puse pe administraţiile locale de către unii dezvoltatori imobiliari. În acest context, reprezentanţii USR susţin că Gabris Vincenţiu Kehaiyan - bărbatul care a comentat fotografia trucată a viceprimarului din Braşov Flavia Boghiu scriind ”mi-ar plăcea să fie reală şi ce s-a întâmplat la Mogoşoaia să facem şi la Braşov” – este dezvoltator imobiliar.

La finalul lunii ianuarie, Dacian Cioloş a anunţat, după şedinţa conducerii partidului, că a fost decisă depunerea unei plângeri penale, la DNA, în privinţa exproprierilor de la Mogoşoaia, în urma agresiunii asupra unei consiliere USR, de către doi colegi de la PNL şi PMP. El a adăugat că, totodată, colegii din organizaţia USR Mogoşoaia au decis să lanseze strângerea de semnături pentru demiterea primarului Precup de acolo, care „este vinovat de presiunile pentru adoptarea acestui proiect imobiliar şi care nu mai reprezintă, din punctul lor de vedere, interesele cetăţenilor de acolo din Mogoşoaia”.

Ads

La rândul său, primarul comunei Mogoşoaia Paul Precup l-a invitat pe fostul preşedinte al USR Dacian Cioloş la sediul primăriei pentru a îi explica proiectul „Sectorul Zero”. „Sigur că domnul Cioloş se poate informa in continuare de la domnul Cătălin Drulă care are un interes direct, prin faptul ca deţine teren in Mogoşoaia, dar se va afla în continuare în eroare. Nu văd niciun motiv pentru care domnia sa ar putea să refuze invitaţia mea deschisă, în condiţiile în care a venit şi la o şedinţa a Consiliului Local, pe alte teme şi în lipsa mea”, a adăugat edilul.