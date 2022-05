Primarul jefuit de 100.000 de euro în timp ce petrecea la un botez. Cum explică proveniența banilor

Primarul din Mehedinți Claudiu Ionuţ Gîrgă a povestit la Antena 3 că locuința sa a fost jefuită. Acesta a explicat că hoții ar fi furat 100.000 de euro, deși nimeni din afara familiei nu știa de bani.

Ads

Edilul a adăugat apoi că nu știe cine ar fi putut să fure banii, însă bănuiește că hoții au acționat la pont. Acesta a explicat apoi pentru sursa citată motivele pentru care ținea o sumă atât de mare în casă.

"Sunt niște camere de supraveghere, dar au fost ocolite printr-un punct mort. Nu bănuiesc pe nimeni, nu cred că știa nimeni.

Nu țineam în casă. Am vândut niște utilaje mai vechi, eu lucrez niște terenuri, și urmă să îmi achizitionez o combină agricolă. Am scos niște bani. Nu țineam ascunși, îi țineam în casă. La mine în casă nu intrau persoane străine.

Eu am ajuns la 2 fără ceva de la un botez și am văzut ușa deschisă, urme și am constatat jaful. Nu s-au mai întâmplat spargeri în ultimul timp. Problema cea mai gravă este că copiii mei minori erau în casă. Hoții s-au dus până la ușa lor, pe urme, au văzut că priveau la televizor. S-au mutat în celelalte camere, au răsturnat pe acolo", a declarat primarul.