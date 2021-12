Prof. Dr. Emilian Popovici, vicepreşedintele Societăţii Române de Epidemiologie, a explicat cum apar valurile de infectări cu virusul SARS-CoV-2, ce anume le generează şi ce fenomen se întâmplă acum în România.

Specialistul spune că, acolo, după momentul în care numărul de infectări a fost foarte mare, varianta circulantă a ajuns să se stingă, urmând această perioadă de linişte.

După această perioadă, însă, va începe un nou val în momentul în care apare o nouă variantă a virusului sau un context epidemiologic care favorizează evoluţia infecţiilor. Făcând o paralelă cu ţara noastră, la o populaţie mai mică precum cea de la noi, expertul explică faptul că acelaşi fenomen are loc acum şi la noi, unde avem o perioadă de linişte după ultimul val dramatic de infectări soldat cu foarte multe decese.

Dr. Emilian Popovici spune că această perioadă se va încheia în ianuarie tocmai pentru că virusul începe să fie deja redinamizat de circulaţia mai intensă a oamenilor din această perioadă dar şi din cauza apariţiei noii variante omicron. În acelaşi timp însă, anul viitor va avea loc şi alt fenomen, spune Dr. Popovici.

Varianta delta a virusului va circula la un moment dat în paralel cu varianta omicron, lucru care s-ar putea să creeze probleme în valul 5 pandemic. Numărul mare de infecţii pe care varianta omicron, mult mai transmisibilă, îl va produce va avea cu siguranţă impact asupra presiunii pe secţiile de terapie intensivă şi asupra ratei de decese, mai spune Prof.Dr. Popovici.

Prof. Dr. Popovici: „În India s-a întâmplat ce s-a întâmplat peste tot în lume, dar oamenii uită anumite lucruri”

„În India s-a întâmplat ce s-a întâmplat peste tot în lume de mai multe ori, dar oamenii din păcate uită anumite lucruri şi atunci li se par lucrurile care se întâmplă ca ceva aparte. Ori şi în India, şi în alte părţi ale lumii, inclusiv la noi în momentul de faţă, se întâmplă acelaşi lucru. În momentul în care numărul de infecţii este foarte mare, să ne aducem aminte că India a fost la un moment dat cu 400.000 de infecţii pe zi. Practic varianta circulantă ajunge să infecteze cam tot ce poate infecta în acel context epidemiologic.

Dr. Popovici: Evoluţia epidemiei zonale ajunge să se stingă până când fie se creează alte condiţii epidemiologioce care redinamizează evoluţia infecţiei, fie până când apare o variantă nouă

Şi la un moment dat toată evoluţia asta a epidemiei din cadrul pandemiei din zona respectivă ajunge să se stingă. Până când? Până când fie se creează alte condiţii epidemiologice care redinamizează evoluţia infecţiei, fie până când apare o variantă nouă. Dacă ne uităm la India, ei au avut o situaţie să zicem relativ bună, undeva până prin primăvară, după care a început acel val catastrofal.

După care valul ăsta catastrofal s-a stins pentru că la numărul enorm de mare de infecţii, s-a ajuns la o saturaţie să spunem în contextul respectiv epidemiologic, dar cu siguranţă acesta se va reaprinde în momentul în care va apărea o variantă nouă, cum a apărut varianta omicron sau se creează nişte condiţii epidemiologice care să dinamizeze progresia infecţiei.

Dr. Popovici: Acum suntem într-o perioadă mai liniştită dar deja sunt semne că lucrurile încep din nou să se schimbe din cauza creşterii mobilităţii populaţiei din această perioadă

Deci, vedeţi, dacă facem o paralelă, la noi, sigur că la un nivel mai mic, pentru că este diferenţa de populaţie, s-a întâmplat un lucru asemănător, deci practic am intrat într-o perioadă cu un număr de infecţii mai redus după un val care a fost catastrofal, cu un număr de infecţii semnificativ de mare, chiar peste ce s-a raportat, pentru că atunci când se fac raportările se raportează determinările, ceea ce este în populaţie...cu cât măreşti numărul de testări făcute, cu atât îţi ies mai multe infecţii.

Şi acum suntem într-o perioadă din aceasta mai liniştită, dar deja sunt semne că, din cauza creşterii mobilităţii populaţiei, pentru că oamenii se pregătesc de sărbători, circulă, începe din nou să se redinamizeze uşor, cel puţin în anumite zone am văzut zona Bucureştiului, unde lucrurile încep din nou să se schimbe. Şi ne aşteptăm ca practic evoluţia să fie spre valul 5 printr-o redinamizare datorită sărbătorilor, datorită vacanţelor, creşterii mobilităţii, a creşterii numărului de contacte.

Dr. Popovici: Ne aşteptăm la o redinamizare a variantei delta de la jumătatea lunii ianuarie încolo şi la manifestarea mai serioasă a omicron

Ne aşteptăm la o redinamizare a variantei delta de la jumătatea lunii ianuarie încolo şi la manifestarea mai serioasă a omicron care, dacă respectă ceea ce ştim până acum, că varianta cea mai transmisibilă devine dominantă, va deveni dominantă şi vor circula în paralel. Deci ne aşteaptă un val 5 care poate să ridice probleme.

Dr. Popovici: Va fi o perioadă în care varianta delta şi varianta omicron vor circula împreună

Acum delta se vede că se dinamizează din nou din cauza circulaţiei oamenilor crescută în această perioadă, iar omicron, dacă respectă tradiţia, fiind de 3, 2 ori mai transmisibilă decât delta, va deveni dominantă şi atunci va fi o perioadă în care aceste două variante vor circula împreună.

Imunitatea după vaccin, dar şi imunitatea dobândită după boală, au contribuit la situaţia în care suntem acum, spune Dr. Popovici

Contribuie la situaţia în care suntem noi acum, cu un număr mai redus de infectări, atât imunitatea dobândită post vaccinal, cât şi imunitatea dobândită post infecţios, ele se însumează. Şi într-un anumit context epidemiologic în care erau măsurile care erau s-a produs un echilibru între capacitatea virusului de a infecta şi imunitatea post infecţioasă şi post vaccinală dobândită, plus măsurile care existau în acel moment când s-a dobândit acest echilibru. În momentul în care echilibrul se strică, în sensul că măsurile nu mai sunt sau apare o variantă nouă, se reactivează tot procesul. Practic asta s-a întâmplat deja de 4 ori, se întâmplă acum a 5-a oară.

Lecţiile de invăţat din perioada valurilor trecute: Greşelile nu trebuie repetate, spune Dr. Popovici iar adoptarea certificatului verde este extrem de utilă pentru a-i determina pe cei încă nehotărâţi să se vaccineze

Este o vorbă pe care o găsesc foarte înţeleaptă şi care spune că, dacă vrei să găseşti calea spre succes, trebuie să îndeplineşti cel puţin 3 condiţii: să înveţi, să nu uiţi şi să nu repeţi greşelile. Dacă avem această vorbă înţeleaptă în faţă, atunci ne putem orienta în ce avem de făcut în prezent şi viitor pentru ca lucrurile să funcţioneze corespunzător. Eu consider că adoptarea certificatului verde, chiar într-o formă, să spunem, mai puţin impunătoare, este extrem de utilă în perioada actuală, pentru că va îndemna acel segment de populaţie care nu este antivaccinare dar care nu este suficient de hotărâtă pentru a face demersul vaccinării, să se vaccineze, şi acest lucru s-a văzut atunci când certificatul verde, într-o formă precedentă, a fost în discuţie la Parlament, din păcate nu s-a finalizat cu un vot favorabil adoptării şi s-a văzut că numărul de vaccinaţi de la 100.000 pe zi a scăzut la câteva mii, deci este clar că adoptarea certificatului verde va fi extrem de utilă atât din acest punct de vedere, cât şi din perspectiva limitării transmiterii prin ceea ce prevede acest certificat.

Rămân acum celelalte măsuri pe care populaţia ar trebui să le aplice fără să i se spună, distanţare, purtarea măştii atunci când te simţi în pericol, igiena şi toate celelalte, plus vaccinarea şi în rest autorităţile vor trebui să acţioneze conform cu situaţia epidemiologică”, a explicat Prof.Dr. Emilian Popovici

Numărul foarte mare de infecţii pe care îl va genera varianta omicron va avea impact asupra ratei de decese şi asupra gradului de ocupare a paturilor de ATI, spune Dr. Emilian Popovici. Varianta delta va funcţiona ca şi până acum, cu aceeaşi rată de decese, atrage atenţia expertul şi tocmai de aceea lucrurile ar trebui ţinute sub control din vreme

„Pericolul din ianuarie este reprezentat de numărul foarte mare de infecţii pe care se vede că varianta omicron îl poate genera şi chiar dacă formele majoritare de boală sunt forme uşoare şi medii la un număr foarte mare de infecţii vei avea şi forme grave. Acestea sigur că vor solicita sistemul de sănătate şi vor ridica probleme pe indicatorii de sănătate respectiv pe rata de decese şi pe ocuparea paturilor de terapie intensivă. Iar la asta se va adăuga circulaţia variantei delta care va funcţiona exact cum a funcţionat şi până acum, deci cu aceeaşi rată de forme grave şi cu aceeaşi rată de decese. Deci aici este problema şi de aceea lucrurile trebuie stăpânite, dacă se poate, înainte ca să se aprindă focul mare.

Dacă ne imaginăm nişte pompieri stând pe marginea unei păduri care începe să ardă, oare aceştia aşteaptă ca focul să se înteţească sau caută să-l stingă sau să-l ţină sub control când este limitat, eu asta consider că trebuie făcut, menţinerea sub control a lucrurilor ca să nu mai ajungem într-un val 5 care să fie la fel sau Doamne fereşte mai grav decât valul 4”, a explicat Dr. Emilian Popovici.

Pandemia în lume nu este abordată ca atare, spune Prof. Dr. Emilian Popovici, ci pe regiuni OMS. Există încă multe zone în care nu se face vaccinare şi în care nu sunt impuse măsuri şi ar trebui să existe resurse şi pentru acestea, întrucât există pericolul apariţiei de noi variante tocmai din aceste regiuni, aşa cum s-a întâmplat ultima dată în Botswana, Africa de Sud.

„Eu am speranţa că se vor găsi posibilităţi la nivel global pentru abordarea corectă a acestei pandemii, pentru că la ora actuală se pare că nu sunt resursele, nu spun că nu există voinţa, ca această pandemie să fie abordată ca o pandemie. Noi o abordăm la ora actuală regional, pe regiuni OMS, regiunea Europa, America de Nord, America de Sud, Australia, ori trebuie să ţinem cont că nu avem de-a face cu o epidemie regională, ci avem de-a face cu o pandemie care evoluează şi în Africa, şi în Asia, şi în alte zone care sunt fără vaccinare şi în mare parte fără măsuri. Şi dacă va continua această abordare, lucrurile nu au o perspectivă foarte favorabilă pentru că avem zonele acestea care sunt cu măsuri şi cu vaccinare şi avem celelalte zone pe care le-am menţinut care sunt fără măsuri şi fără vaccinare în mare parte. Şi atunci periodic acestea, cu măsuri şi cu vaccinare, se vor confrunta cu variante care vor veni cum a venit şi această variantă din Africa de Sud, din Botswana, variante care vor veni şi vor ridica probleme, deci trebuie găsită o soluţie şi la un moment dat şi preşedintele Biden şi alţi politicieni de rang înalt au sesizat acest aspect dar probabil că nu sunt încă resursele necesare pentru a reuşi să sprijine şi acele populaţii din acele zone ca să putem să abordăm corect pandemia.

În aceste perioade de pauză, de linişte relativă sunt perioadele cele mai bune pentru spitale, pentru a se pregăti, sigur că în funcţie de resursele financiare, umane, această pregătire ar trebui să fie de aşa natură încât să corecteze tot ce s-a observat în trecut ca fiind insuficient sau necorespunzător. Şi aici diriguitorii din sănătate trebuie să aibă o evidenţă a acestor aspecte şi bineînţeles să încerce să le corecteze”, a conchis vicepreşedintele Societăţii Române de Epidemiologie.