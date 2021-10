Alimente mai scumpe cu 15%, porții mai mici și rafturi goale în plină iarnă. „Suntem în mijlocul unei adevărate furtuni a prețurilor”

Scumpirile cu efect de domino din ultimul an de zile, cu precădere din primăvara 2021, creează o presiune constantă și enormă pe bugetul fiecărei familii. Îngrijorările oamenilor sunt din ce în ce mai mari, cauzate și de frica de a rămâne fără căldură și curent.

Cei mai mulți sunt de părere că nu pot acoperi cheltuielile la facturi, chiar și cu promisiunea Legii consumatorului vulnerabil.

„Nu avem de unde. Scumpiri la alimente, facturi la care nici nu mă pot uita, transportul mai scump și eu am salariul de 2.300 lei, în portofel, lunar, cu tot cu bonuri de masă. Chiar nu știu ce să mai spun. Sunt, cum spun americanii în filme, speechless..”, a declarat pentru Ziare.com, Ioana C. din București, 42 de ani, în timp ce își făcea cumpărăturile.

„Uite așa, vom mânca mai puțin și ne vom păstra mai sănătoși și cu silueta, la rece. E și asta o metodă. Chiar testată și în trecut. Funcționează. Vom mînca puțin și mai rar. Și cred că și de proastă calitate. Fac aprovizionarea săptămânal și am remarcat că dau mai mulți bani de la aprovizionare la aprovizionare. N-am stat să fac un calcul exact. Dacă anul trecut, în toamnă, cheltuiam în medie 400-500 lei pe un coș de cumpărături, în care luam alimentele de bază, plus hrana la pisici, și asta pentru aprovizionarea săptămânală a noastră, soț și sotie, acum dau în jur de 600, 650 de lei. Deci lunar un 600 lei în plus. Fară facturi, doar mâncarea de aprovizionare. Fară să pun la socoteala carburantul. Mult. Și salariul a rămas neclintit. O ducem bine, salariile au crescut, e adevărat!, ne-a comentat, ironic, Răzvan I., din București, aflat cu soția tot la cumpărături, în supermarket.

„Suntem în mijlocul unei adevărate furtuni perfecte a prețurilor”

Suntem în mijlocul unei adevărate furtuni perfecte a prețurilor care va continua, din păcate, până după sărbătorile de iarnă, a declarat pentru Ziare.com, consultantul economic, Adrian Negrescu. „Noile restricții din pandemie, urmare a valului 4 COVID-19, reprezintă bomboana de pe „coliva’’ prețurilor, influențând în mod semnificativ dinamica economică”.

Altfel spus, coșul zilnic de alimente, de la pâine, la ouă, lapte, ulei și cartofi etc. ne va costa de la o lună la alta tot mai mult, mai ales în preajma Crăciunului, atunci când retailerii vor încerca să speculeze creșterea apetitului românilor pentru consum.

„Dincolo de acest fenomen, inflația creează și un alt efect semnificativ – reducerea gamei de produse alimentare. Pe fondul creșterii semnificative a costurilor de producție, distribuție și vânzare, mulți dintre producători și-au redus gama de produse, focusându-se pe cele care le oferă cel mai bun potențial de câștig.

Altfel spus, vom vedea în magazine mai puține produse alimentare decât în trecut și, din păcate, la o calitate mai slabă. Mărcile private se vor afla în prim-plan”, a mai explicat consultantul economic.

„Creșterea prețurilor la alimente va continua și în lunile următoare”

Mai mult, „creșterea prețurilor la alimente vă continua și în lunile următoare”, fiind influențată de scumpirea carburanților peste pragul de 7 lei, alături de creșterea prețurilor la energie electrică și gaze.

Scăderea accelerată a consumului, care se simte deja în economie, și focusarea marii majorități a populației pe produsele alimentare de bază vor accentua și mai mult problemele din industria alimentară, iar efectele le vom vedea în creșterea prețurilor la raft.

În condițiile în care peste 70% dintre alimentele pe care le cumpărăm din supermarketuri vin din import, fiind aduse în țară cu euro, creșterea valorii monedei europene peste pragul de 5 lei, estimată pentru următoarele luni, va pune și mai multă presiune pe prețuri”, a mai punctat Adrian Negrescu.

Anul acesta putem plăti și cu 15% mai mult pentru legume, fructe sau carne

Produsele costă mai mult decât anul trecut, iar cei mai mulți producătorii spun că este doar începutul iar singura soluţie este moderaţia.

Potrivit Institutului Național de Statistică (INS), prețurile au crescut abrupt, trase în sus de majorările tarifelor pentru energie și combustibili. În august 2021, inflația a crescut la 5,25%, în comparație cu aceeași lună a anului trecut, energia electrică, uleiul, gazele și carburanți, fiind produsele care s-au scumpit cel mai mult față de august 2020. Cei mai mulți analiști financiari spun că trebuie să fim pregătiţi să plătim în plus chiar şi cu 15 la sută pentru legume, fructe sau carne, anul acesta.

Faptul că majorarea cu aproape 100% a preţului la energie electrică, creşterea la gaze, inclusiv creşterea preţului la combustibil din ultima perioadă, şi pe fondul secetei de anul trecut, care afecta zona de cereale, dar şi pandemia, care a condus la anumite măsuri de protecţie luate de unele ţări membre ale UE pentru populaţie, vor scumpi alimentele.

„Carnea de porc şi la preparate de porc cred că vom avea o creştere de 20-25%”

Preşedintele Federaţiei Naţionale a Sindicatelor din Industria Alimentară Sindalimenta, Dragoş Frumosu a apreciat, în urmă cu ceva vreme, că este posibil că preţul cărnii de porc şi al pâinii să crească cu aproape un sfert, iar produsele lactate să se scumpească cu 15%, toate acestea până in decembrie 2021.

„Eu cred că vom avea o creştere medie de 8-10% a preţurilor alimentelor, în maximum trei luni, cu creşteri mai mari pe alte zone: la carnea de porc şi la preparate de porc cred că vom avea o creştere de 20-25%”, a estimat Dragoş Frumosu, potrivit Agerpres.

Cat costă un coș de cumpărături de bază, în acest moment

Am fost în lanțurile mari de magazine alimentare și am făcut un calcul pentru un coș de cumpărături de bază pentru pentru 2 persoane.

Ne-am uitat la preturi si am cumpărat nici cele mai ieftine produse, ci pe cele de calitate medie. Ne-am oprit si am luat: 1kg de ulei, 1kg faină, 1kg de zahăr, 1kg de orez, 1kg de ceapă, 1kg de roșii, 1kg de cartofi, 1kg de carne de porc cotlet, 1kg de banane, 1kg lapte, 4l apă, 10 ouă, o paine feliată, o pungă de legume congelate pentru ciorba, un pachet unt, un pachet brânză telemea, un salam de vară uscat. Totalul la casă a ieșit de 123, 05 lei.

Dacă ne uită pe lista de produse putem spune ca este un coș de alimente care ne ajunge 2 zile, maximum. Este adevărat, zahărul și uleiul ceva mai mult. Astfel, într-o săptămână, am putea cheltui în jur de 300 lei, minimum, în 4 săptamâni rezultă 1.200 lei doar mâncare super de bază, fără calitate. În decembrie, vom repeta socoteala și vom face comparația.