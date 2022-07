Litoralul românesc a atras multe critici în ultima perioadă după ce s-au viralizat în mediul online note de plată uriașe, prețuri de 200 de lei pentru întinderea unui cearceaf pe plajă, sau parcarea în Mamaia care duce la 100 de lei pe zi.

Traian Bădulescu, consultant în turism și purtătorul de cuvânt al Asociației Naționale a Agențiilor de Turism (ANAT), a explicat pentru Ziare.com că astfel de cazuri semnalate sunt excepții care au panicat turiștii și că litoralul românesc este accesibil pentru toate buzunarele.

”Turiștii au fost panicați de anumite știri care au prezentat excepții - prețuri exagerat de mari, parcarea 100 lei / zi în Mamaia etc. Litoralul românesc are prețuri pentru toate buzunarele, de la mici la foarte mari. Românii sunt panicați și de prețul benzinei. Păcat că mulți hotelieri au investit în modernizare, au apărut investiții noi, dar turiștii încă nu iau decizia de a rezerva. Este posibil să asistăm la mai multe rezervări last minute decât de obicei pentru litoralul românesc, deși înscrierile timpurii sunt cea mai bună variantă”, explică Traian Bădulescu.

Consultantul în turism spune că există o scădere față de anul precedent, însă nu este vorba despre calitatea slabă a serviciilor, sau a prețurilor exagerate, ci de faptul că în acest an nu au mai existat aproape deloc restricții impuse în contextul pandemiei de coronavirus, drept urmare mulți turiști au preferat să își petreacă concediile în afara granițelor țării.

”Dacă anul trecut litoralul românesc a mers foarte bine, să nu uităm că multe destinații precum Grecia și Turcia încă aveau restricții atunci.

Anul acesta, în sezon, nu prea mai există restricții deloc, astfel că mulți turiști au preferat să plece în afară și pe litoralul românesc petrec eventual un weekend. Eu zic că litoralul românesc va avea un grad de ocupare foarte mare, dar în perioada clasică, după 20 iulie și până la sfârșitul lui august, cum are mereu.

Mulți sperau să aibă un grad mare de ocupare odată cu începerea vacanțelor, după terminarea școlii. Prețurile nu sunt neapărat mari peste tot. De exemplu după jumătatea lui iunie, două șezlonguri cu umbrelă, la Nisipurile de Aur, costau 110 lei, la noi erau 50-60 de lei. Bine, acum se ajunge la 70-80 de lei.

Spuneam de anul trecut că hotelierii noștri nu trebuie să se îmbete cu apă rece pentru că în momentul în care se vor elimina restricțiile pentru alte destinații, evident că mulți români le vor alege, așa cum vedem că se întâmplă acum”, mai spune purtătorul de cuvânt al ANAT.

Traian Bădulescu mai amintește și de prețurile tot mai mari la utilități și nu numai pe care hotelierii trebuie să le acopere, astfel că nu pot să lase prețurile foarte jos.

”Problema este că ai noștri nu pot să lase niște prețuri foarte mici pentru că cheltuielile sunt ca în occident, au utilități care costă din ce în ce mai mult, angajații sunt plătiți din ce în ce mai bine, acum un angajat de la cel mai mic post este plătit începând cu 500-600 de euro minim, nu mai există salarii de 300 de euro că nu mai stă nimeni.

Nu aș spune că sunt prețuri exagerate la ora actuală. Poți să stai și cu 200-250 de lei camera cu mic dejun, sunt oferte de genul acesta. Totuși, sunt niște costuri, nu ai cum să vinzi cu 50 de lei pe noapte.

Referitor la povestea cu 200 de lei pentru cearceaf e o excepție și nici nu e legal. Accesul la plajă este gratuit, serviciile se plătesc. În mod normal ar trebui să fie o fâșie până la mare pentru cei care nu vor șezlonguri, să stea pe cearceaf. Se plătesc baldachinele, șezlongurile și serviciile”, mai spune Traian Bădulescu.

Purtătorul de cuvânt al ANAT susține că o soluție pentru atragerea cât mai multor turiști pe litoralul românesc ar fi ca hotelierii, împreună cu agențiile de turism, să vină cu mai multe oferte speciale.

”O soluție ar fi să vină cu oferte speciale în perioada asta și după 1 septembrie. Ar trebui și hotelierii să comunice mult mai bine cu agențiile de turism și să creeze împreună oferte speciale pentru perioada asta, e păcat că se pierde. E nevoie și de o comunicare mult mai bună către public”, încheie Traian Bădulescu.