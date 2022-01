Tot ce trebuie să știi despre prețul gazelor naturale

În piața liberalizată a energiei, prețul gazelor naturale fluctuează în raport cu o serie de factori interni sau externi, ceea ce generează scumpiri pentru consumatorii casnici și non-casnici.

În România există o serie de furnizori de gaze de la care oricine poate cere o ofertă personalizată, iar dacă aceasta corespunde așteptărilor și nevoilor locuinței, se poate încheia un contract de gaze naturale într-un timp foarte scurt.

În ceea ce privește consumatorul casnic, prețul gazelor naturale este plafonat dacă depășește 0,37 lei/kWh, cu taxele incluse (mai puţin abonamentul). În cazul în care o persoană nu a încheiat un nou contract în piața concurențială începând cu iulie 2021, preţul nu depăşește, în general, 0,37 lei/kWh, iar plafonarea nu mai are loc. Compensarea facturilor la gaze naturale se va face în condițiile în care o locuință are un consum mai mare de 20 mc şi mai mic de 250 mc de gaze naturale în luna ianuarie 2022. Valoarea va fi de 33% din preţul gazelor din contract (fără abonament, rate şi alte servicii din factura de gaz), doar în situaţia în care preţul gazelor naturale fără tarife şi taxe este mai mare de 0,125 lei/kWh. În cazul în care acesta este sub 0,125 lei/kWh (preţ final de aproximativ 0,208 lei/KkWh), iar consumul este mai mare de 250 mc în ianuarie 2022 sau sub 20 mc/lună, nu va exista nicio compensaţie.

Toate aceste schimbări și calcule pot fi dificil de înțeles pentru mulți oameni, astfel încât este important de știut că au dreptul să contacteze furnizorul de gaze naturale oricând au nevoie de clarificări ale informațiilor aflate în factură. Acesta are obligația de a transmite explicația într-o formă ușor de înțeles, în special detalierea modului în care este calculată valoarea facturii, îndeosebi în cazul în care aceasta nu este bazată pe consumul real. Dacă acest lucru nu se întâmplă, clientul final are posibilitatea de a se adresa experților ANRE sau altor instituții care au atribuții în acest sens.

În egală măsură, clienții finali ar trebui să efectueze următoarele acțiuni:

să încheie o convenție de consum cu furnizorul de gaze natural

să verifice dacă indexul transmis se află pe factură și dacă pe baza lui a fost emisă

să verifice în contract perioada în care trebuie transmis indexul și să îl trimită pentru a evita facturarea unui consum estimat şi ulterior regularizarea acestuia

să acorde o atenție deosebită notificărilor trimise de către furnizorul de energie privind modificarea condițiilor contractuale, în special modificarea prețurilor/tarifelor. Dacă acestea nu respectă condițiile prevăzute în contract (preț fix pe o anumită perioada de timp, de exemplu), consumatorul final are dreptul să sesizeze ANRE sau alte instituții care au atribuții în acest sens, chiar și instanța de judecată

să verifice dacă, după regularizare, suma plătită în plus este mai mare de 100 lei. În acest caz, furnizorul este obligat să restituie suma plătită de către client în termen de 5 zile de la data emiterii facturii de regularizare. Sumele sub această valoare vor fi compensate în contul facturilor următoare

Marele beneficiu a liberalizării pieței energiei este acela că fiecare consumator are libertatea de a alege furnizorul preferat. În egală măsură, această stare de fapt vine și cu o serie de responsabilități și detalii la care consumatorul trebuie să fie atent în fiecare lună.