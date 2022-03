Patronul benzinăriei din Beiuş, partener MOL, care a vândut miercuri, 9 martie, atât benzina cât și motorina cu 11 lei, și a declanșat o isterie în toată țara, susține că a fost nevoit să scumpească din cauza prețului ridicat în depozit.

Proprietarul benzinăriei a declarat că a recurs la aceste preţuridupă ce ar fi cumpărat foarte scump acest lot de combustibil.

"Am cumpărat din depozit carburantul cu 8,6 lei litrul, în condiţiile în care eu până acum la pompă l-am vândut cu 7,6! Mi-au zis că dacă nu-mi convine să nu iau. Şi aşa am o cisternă pe care nu mi-au umplut-o! Mâine va fi şi mai scump, am înţeles că va fi 10 lei litrul", a declarat pentru ebihoreanul.ro. Daniel Degău, administrator şi unul din patronii Desir Impex.

Ads

"S-a scumpit şi carburantul la depozitul Rompetrol, azi era tot 8,6 lei/litru, deci se scumpeşte şi la ei. La depozitele MOL se eliberează combustibil doar pentru benzinăriile proprii şi partenere, la fel şi la Rompetrol", a mai spus Degău.

Prețul de la benzinăria Beiuș este un record, fiind cel mai mare din țară acum.

Ads

Consiliul Concurenţei a anunţat joi, 10 martie, că monitorizează piaţa carburanţilor şi investighează situaţiile în care preturile au crescut foarte mult, fără a avea o justificare economică.

Anunțul vine în contextul în care miercuri s-au format cozi de maşini la benzinării în mai multe oraşe din ţară, şoferii fiind speriaţi de zvonurile privind scumpirea carburanţilor.