Preşedintele rus Vladimir Putin şi-a exprimat "profundele condoleanţe" pentru moartea, marţi, a lui Mihail Gorbaciov, ultimul lider al Uniunii Sovietice, a declarat miercuri purtătorul de cuvânt al Kremlinului, informează AFP.

"Vladimir Putin îşi exprimă profundele condoleanţe în urma morţii lui Mihail Gorbaciov, urmând a trimite dimineaţă o telegramă de condoleanţe familiei şi rudelor" fostului lider, a afirmat Dmitri Peskov, citat de agenţia de presă TASS.

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, i-a adus un omagiu lui Mihail Gorbaciov salutând "un lider demn de încredere şi respectat". Ultimul lider al Uniunii Sovietice "a jucat un rol crucial în încheierea Războiului Rece şi în căderea Cortinei de Fier. El a deschis calea către o Europă liberă. Este o moştenire pe care nu o vom uita. RIP. Mihail Gorbaciov", a scris von der Leyen pe Twitter.

Secretarul general al ONU Antonio Guterres şi-a exprimat "profunda tristeţe" după moartea lui Mihail Gorbaciov, aducând un omagiu "unui om de stat unic, care a schimbat cursul istoriei"."A făcut mai mult decât oricine altcineva pentru a provoca în mod paşnic sfârşitul Războiului Rece", a adăugat Antonio Guterres într-un comunicat de presă, în care mai spune că "lumea a pierdut un mare lider mondial, dedicat multilateralismului şi apărător neobosit al păcii".

Premierul britanic Boris Johnson a salutat "curajul şi integritatea" ultimului lider al URSS, spunând că "angajamentul său neobosit" a fost un "exemplu" în contextul invaziei ruse din Ucraina."Sunt întristat să aflu de moartea lui Gorbaciov. Întotdeauna am admirat curajul şi integritatea de care a dat dovadă pentru a pune capăt Războiului Rece", a scris Boris Johnson pe Twitter."În momentul agresiunii lui (Vladimir) Putin în Ucraina, angajamentul său neobosit de a deschide societatea sovietică rămâne un exemplu pentru noi toţi".

