Mesajul transmis de Volodimir Zelenski după „ziua nesfârșită” în care s-a întâlnit cu supraviețuitorii din Mariupol

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a fost, duminică, în regiunile Zaporojie, Doneţk şi Luhansk, informează site-ul president.gov.ua, care prezintă discursul zilnic adresat de lider naţiunii.

„A fost o zi nesfârşită. Am fost în Zaporojie, regiunea Zaporojie. I-am arătat susţinere armatei noastre şi i-am decorat pe cei mai buni. Mi s-a prezentart raportul. Am fost pe poziţii”, a precizat Zedlenski.

El a menţionat că s-a întâlnit cu liderul administraţiei regionale, cu şeful poliţiei, al serviciului de securitate şi cu unii primari din oraşele din regiune.

„M-am întâlnit cu locuitori din Mariupol care au reuşit să scape cu viaţă din oraş, împreună cu copiii. Condiţiile sunt temporare, dar nu sunt rele. Am înţeles problemele lor dificile. Cred că le vom rezolva. Fiecare familie are propria poveste. Majoritatea erau fără bărbaţi. Bărbatul cuiva era la război, altul este în captivitate, altul din nefericire a murit... O tragedie. Fără casă, fără cel iubit. Dar trebuie să trăim pentru copii. Eroii adevăraţi sunt printre noi”, a adăugat Zelenski.

„Apoi, împreună cu şeful biroului, ne-am îndreptat către est. Am fost la Lisichansk, am fost la Soledar. Sunt mândru de toţi cei pe care i-am întâlnit, cărora le-am strâns mâna, cu care am comunicat, pe care i-am susţinut. Am adus ceva armatei. Nu voi da detalii. Şi v-am adus ceva de la ei. Este important. Am adus încredere. Şi putere. Le doresc să fie sănătoşi. Jos pălăria în faţa părinţilor lor”, a mai spus preşedintele ucrainean