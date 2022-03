Premiile Oscar 2022: unde se poate vedea în România sosirea vedetelor pe covorul roșu. Când are loc ceremonia

Postul E!Entertainment va transmite în direct toate detaliile despre gala premiilor Oscar, în timp ce vedetele îşi vor expune ţinutele şi se vor opri pentru interviuri cu Laverne Cox, duminică, de la ora 00.00.

Transmisiunea va include cele mai spontane şi amuzante discuţii cu nominalizaţii, plus acces exclusiv în culise, va fi presărată cu intervenţii de la Karamo (Queer Eye), stilistul Brad Goreski, expertul în pop culture Naz Perez şi Zanna Roberts Rassi, corespondent E!.

Imediat după transmisiunea în direct, luni, 28 martie, începând cu ora 2.00, fanii pot revedea cele mai interesante momente, o recapitulare a celei mai importante seri din industria filmului, în cadrul emisiunii „Live From E!: Oscars Red Carpet Rundown”.

Informaţii suplimentare vor fi furnizate toată ziua de luni prin intermediul paginilor E! News de pe Instagram, Twitter şi Facebook şi E! Entertainment pe Instagram şi Twitter. Pasionaţii de fashion pot accesa @stylecollective pe Instagram pentru o abordare diferită.

Live From E! este produs de Den of Thieves şi îi are ca producători executivi pe Jesse Ignjatovic, Evan Prager şi Barb Bialkowski.