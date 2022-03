Leonardo di Caprio joacă în Don't Look Up

Pentru cel mai bun film au fost nominalizate următoarele producții: “Belfast”, “CODA”, “Don’t Look Up”, “Drive My Car”, “Dune”, “King Richard”, “Licorice Pizza”, “Nightmare Alley”, “The Power of the Dog”, “West Side Story”.

Ceremonia premiilor Oscar va avea loc la Dolby Theatre și Highland Center din Hollywood și va fi transmisă în direct de postul ABC, în peste 200 de țări. Ceremonia e duminică, 27 martie, în SUA, luni dimineața în România, de la ora 03.00, în direct pe platforma VOYO.

Belfast - această capodoperă semi-autobiografică spune povestea unui puști care se joacă folosind o sabie de lemn, în vreme ce pe străzile din Belfast se dă un război adevărat între catolici și protestanți. Film disponibil pe Amazon Prime

CODA - Child of Deaf Adults (Copilul unor Adulti Surzi) este despre o fată care își ajută părinții cu deficiențe de auz. Film disponibil pe Apple TV.

Don’t Look Up - Leonardo di Caprio și Jennifer Lawrence sunt doi astronomi care încearcă să avertizeze pe toată lumea că Pământul urmează să fie lovit de o cometă. Film disponibil pe Netflix.

Drive my Car - Adaptare după un roman scris de Haruki Murakami, în care un văduv traumatizat regizează Unchiul Vania, capodopera lui Cehov. Film disponibil pe HBO Max.

Dune - ecranizarea celebrei serii literare a lui Frank Herbert. Film disponibil pe Amazon Prime, Apple TV, HBO Max.

King Richard - Will Smith îl joacă pe Richard Williams, tată celebrelor jucătoare de tenis Serena și Venus. Film disponibil pe HBO Max, Amazon Prime.

Licorice Pizza - Povestea Alanei Kane și a lui Gary Valentine descoperind prima iubire în Valea San Fernando, 1973. Va fi disponibil pe Amazon Prime.

Nightmare Alley - Bradley Cooper îl joacă pe înșelătorul Stan Carlisle, un tânăr ambițios, capabil de orice pentru a-și atinge scopurile. Un film noire, cu o distribuție de excepție. Film disponibil pe Hulu, HBO Max.

The Power of the Dog - filmul favorit la Oscar. Un fermier dominator, dar carismatic, duce un război de intimidare asupra noii soții a fratelui său și a fiului ei adolescent - până când secretele ascunse de mult timp ies la iveală. Disponibil pe Netflix.

West Side Story - Un musical regizat de Steven Spielberg, o adaptare a producției din 1957, care spune povestea iubirii interzise și a rivalității dintre două grupuri care provin din medii și etnii diferite. Disponibil pe Disney+, HBO Max.

#Notă: anumite producții nu sunt disponibile pe HBO Max România în acest moment.