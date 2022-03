Ce-a vrut să transmită bărbatul care s-a legat de poartă la un meci din campionatul Angliei VIDEO

Un activist de mediu a intrat pe teren şi s-a legat de poartă, joi, la meciul Everton - Newcastle, o restanţă din etapa a XX-a a Premier League, informează mirror.co.uk.

Tânărul de 21 de ani purta un tricou portocaliu pe care scria "Just Stop Oil (opriţi petrolul)" şi şi-a legat gâtul de bara laterală a porţii cu o curea ce s-a dovedit a fi greu de desfăcut.

Mai mulţi poliţişti au avut nevoie de aproximativ opt minute pentru a-l desprinde pe protestatar de stâlpul porţii.

Repriza secundă începuse de cinci minute când protestatarul s-a legat de poarta dinspre Gwladys Street End şi a fost cu greu desprins de bară.

Ads

Un al doilea bărbat a intrat pe suprafaţa de joc, dar a fost prins repede.

Iniţiatorii campaniei "Just Stop Oil" au revendicat acest protest. Ei au postat pe Twitter mesajul: "Suporterul Just Stop Oil se leagă pe stâlpul porţii în timpul meciului Everton vs Newcastle United”.

"În această seară, Louis, un susţinător al lui Just Stop Oil, în vârstă de 21 de ani, s-a legat pe stâlpul porţii de pe Goodison Park purtând un tricou Just Stop Oil şi determinând arbitrul să oprească jocul", au adăugat ei.

"Este 2022 şi este timpul să privesc înainte, este timpul să fac un pas înainte şi să nu stau pe loc. Este timpul să acţionez ca şi cum ar fi o urgenţă. Numeroase rapoarte îmi spun că viitorul meu va fi îngrozitor, iar guvernul meu îmi spune să nu-mi fac griji şi să plătesc o pensie. Dar avem de ales. Putem alege să scoatem în evidenţă dezastrele climatice, putem alege să ne împotrivim acestui guvern care ne trădează, putem alege să facem un pas înainte, nu să stăm fără să facem nimic", a declarat protestatarul.

Ads

"Guvernul nostru ne trădează prin finanţarea de noi câmpuri petroliere în Marea Nordului. Mai mult petrol înseamnă distrugerea viitorului copiilor noştri. Înseamnă război împotriva statelor insulare mici. Şi înseamnă suferinţă acum pentru cei mai săraci şi cei mai marginalizaţi din toate regiunile", a mai precizat gruparea.

Un alt bărbat care a protestat pentru aceeaşi cauză s-a legat de unul dintre stâlpii porţii de pe Emirates Stadium, miercuri seară, în timpul meciului dintre Arsenal şi Liverpool.

Meciul de joi s-a terminat cu 1-0 pentru Everton, o primă victorie după patru eşecuri consecutive, obţinută în minutul 90+9, prin reuşita lui Iwobi, într-un moment în care gazdele evoluau în zece jucători din cauza eliminării lui Allan '83.

Everton (27 de jocuri) ocupă locul 17, ultimul de menţinere, cu 25 de puncte, iar Necastle (29), locul 14, cu 31 de puncte. Locul 18, primul retrogradabil este ocupat de Watford, cu 22 de puncte.