Fostul premier japonez Shinzo Abe a fost rănit în cadrul unui eveniment electoral în oraşul Nara (vest), vineri, 8 iulie şi este inconştient, au raportat media locale, citate de Reuters şi AFP.

Abe a fost împușcat de două ori, iar al doilea glonț l-a lovit în spate, făcându-l să cadă la pământ. Rapoartele spun că atacatorul său a fost între timp arestat.

Fostul guvernator al orașului Tokyo, Yoichi Masuzoe, a declarat într-un mesaj pe Twitter că dl Abe se afla în stare de stop cardio-respirator.

Termenul este adesea folosit înainte ca un deces să fie confirmat oficial în Japonia.

