Fostul ministru al Educației Sorin Cîmpeanu a introdus o acțiune în justiție pe numele fostului europarlamentar Cristian Preda.

Preda susține că a aflat de la un jurnalist că Sorin Cîmpeanu l-a dat în judecată și că, până acum, motivul clar al acțiunii intentate de fostul ministru îi este necunoscut.

"Obiectul dosarului indicat pe site-ul Tribunalului București: acțiune în răspundere delictuală. Nu primisem - și nici n-am primit între timp - vreo citație. Nici acasă, nici la școală. Am cerut, însă, acces la dosarul electronic, o facilitate pentru orice cetățean. Vineri, 25 noiembrie, am primit acces. Numai că singura piesă din dosar e propria mea cerere de acces la acesta. Ceva e în neregulă. Numele mi-e adus în atenția publicului ca pârât și singura informație de care dispun - după 18 zile de la introducerea acțiunii - e că vreau să știu motivul pentru care un senator, rector al USAMV, președinte al tuturor rectorilor români, fost ministru, vicepreședinte al PNL, președinte al AUF etc. etc. m-a dat în judecată", arată Cristian Preda, fost europarlamentar și actual decan al Facultății de Științe Politice din cadrul Universității din București, într-o postare pe Facebook.

Dosarul a fost înregistrat la Tribunalul București pe 9 noiembrie 2022, potrivit Fanatik.ro.

Acțiunea în răspundere delictuală înseamnă că, prin cererea înregistrată la Tribunalul București, reclamantul solicită ca, prin hotărârea ce se va pronunța, instanța să dispună obligarea pârâtului la plata unei sume, cu titlu de despăgubiri pentru prejudiciul moral suferit de reclamant ca urmare a afirmațiilor mincinoase și denigratoare făcute la adresa acestuia și a încălcării de către pârât a dreptului reclamantului la imagine, onoare și reputație.

Comentatori la postarea lui Cristian Preda opinează că, cel mai probabil, conținutul dosarului nu este public deoarece a fost înregistrat "la secret" în special de către Cîmpeanu.

Cristian Preda s-a numărat printre cei mai vocali contestatari ai lui Sorin Cîmpeanu, după ce jurnalista Emilia Șercan a dezvăluit că fostul ministru al Educației și-a plagiat teza de doctorat.

Sorin Cîmpeanu și-a dat demisa din funcția de ministru al Educației pe 30 septembrie 2022, la mai multe zile după apariția dezvăluirii. Între timp, Preda a amenințat chiar cu greva japoneză dacă Sorin Cîmpeanu nu pleacă de la minister.

Printre altele, Preda a mai scris o postare pe Facebook pe data de 5 octombrie în care a lăsat de înțeles că Sorin Cîmpeanu ar fi dat șpagă pentru șefia unui for academic internațional.