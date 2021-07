O altfel de revista a presei. Esential in 5 iulie 2021

Ziare.com va prezinta o colectie a informatiilor interesante publicate astazi in presa romaneasca. Sunt, asa cum le spune si titlul, lucrurile cu care consumatorul de presa locala sau centrala ar trebui sa ramana dupa ziua de azi, informatii selectate de Paul Alexandru.

ROMANIA NOASTRA

➤ Ancheta Daily Mail: Ce s-a intamplat cu copiii abandonati din Romania? ONG: Dupa treizeci de ani, acei copii sunt acum adulti, multi dintre ei cu dizabilitati psihice si fizice grave

➤ Bacalaureat 2021. Aproape 68% dintre elevii prezenti au promovat examenul, inainte de contestatii, in crestere cu 5% fata de anul trecut. 112 candidati au obtinut media 10.

➤ Marile noutati din pachetul de reforma "Romania educata": examen de admitere la liceele unde cererea depaseste oferta, plus reorganizarea inspectoratelor judetene. Dan Barna: noua strategie va fi adoptata printr-un memorandum al guvernului

➤ Programul "Casa eficienta energetic", blocat din cauza birocratiei. Pana in prezent nu s-a acordat niciun ban

➤ Cadre medicale plecate din tara (I): "Paturile nu erau jupuite, peretii nu erau murdari. Noi veneam de la seringi pe care le fierbeam"

➤ Barbatul ranit in explozia de la Rafinaria Petromidia, internat in Constanta, sustine ca starea sa de sanatate nu este asa de buna cum a anuntat compania: "Sa va fie rusine!"

➤ Disperare pentru zeci de oameni ale caror apartamente sunt in reabilitare din 2010: "Noi astia in varsta nu stiu daca mai apucam; aici este drama"

➤ Construirea Autostrazii Transilvania, amanata din cauza animalelor salbatice inexistente: "Ne-a disperat. Mergem numai pe nationale, ne rupem gatul cu ele de drumuri"

➤ IPS Teodosie, despre nudisti si mersul la plaja: "O rusine de neacceptat. Daca mergi la mare pentru sanatate, iti tii mintea in frau, mergi in familie si te uiti unde se cuvine nu e pacat"

➤ Un barbat din Draganesti-Olt si-a inscriptionat masina cu "Carabinieri" si "112". Politia i-a facut dosar penal

➤ Beatrice Rancea revine la conducerea Operei din Iasi / In martie, Ministrul Culturii a suspendat-o din functie dupa ce a fost pusa sub acuzare pentru deturnarea fondurilor institutiei



MAI PUTINI BANI

➤ Romania, pe locul 2 in topul tarilor cu cele mai mari deficite de cont curent din UE in primul trimestru

➤ Prapastia din comertul romanesc cu produse agroalimentare se adanceste. Ministerul Agriculturii da vina pe seceta si scaderea puternica a exporturilor de cereale

➤ Comisia Europeana investigheaza Romania pentru sprijinul de 190 de milioane de euro pe care vrea sa-l acorde TAROM

➤ Nereguli descoperite de Ministerul Economiei la IPROCHIM, urmate de o sesizare penala: Bunuri inchiriate la 0,1 euro pe metrul patrat, intr-o zona in care pretul ajunge la 8,5 euro

➤ O fosta angajata de la Primaria Cluj Napoca ar putea ramane fara 360.000 euro pentru ca nimeni nu stie cum i-a castigat

➤ Ce clauze are Ionut Cristache in contractul cu TVR? Salariu de 8.000 de euro "in mana"



MAI MULTA POLITICA

➤ Baluta, agentul verde de marketing al blocurilor "Sportivilor". Miza: 250 de milioane de euro

➤ Manipularile lui Sorin Cimpeanu prin care a incercat sa justifice, in ultimele aproape trei saptamani, schimbarea Metodologiei de verificare a sesizarilor de plagiat in tezele de doctorat.

➤ Numirea politica a viitorului sef al Garzii Forestiere Nationale apartine organizatiei PNL Suceava, condusa de Gheorghe Flutur

➤ Un elev de 17 ani admite ca a votat la alegerile de la PNL Pitesti. Legea partidelor: Pot fi membri de partid cetateni cu drept de vot

➤ Citu: "Asa am ajuns in PNL - sa iti fie teama sa ai o optiune; asta nu este liberalism, asta e dictatura"

➤ Castiga Biserica alegerile in PNL? Sau atacurile la USR PLUS? Cu ce difera taberele Orban si Citu

Cum se impart taberele liberale dupa primele alegeri din filialele PNL. Citu, avans mare in fata lui Orban

➤ Liderii USR PLUS, despre declaratiile liderilor PNL la adresa coalitiei: "Sunt discutii normale, firesti. Cum sa nu functioneze coalitia?"

➤ Alegerile din filialele USR-PLUS s-au incheiat. Cum s-a transat lupta pentru putere intre tabara Barna si tabara Ciolos

➤ Csoma Botond, deputat UDMR, dupa avizul Comisiei de la Venetia privind desfiintarea Sectiei Speciale: "Suntem de acord cu eliminarea super-imunitatii magistratilor, dar vrem ca dosarele sa mearga la Parchetul general, nu la DNA"



NICIO JUSTITIE

➤ Motivarea CCR | De ce nu poate fi revocata Renate Weber din functia de Avocat al Poporului

➤ Comisia de la Venetia recomanda desfiintarea SIIJ si eliminarea avizului CSM pentru anchetarea magistratilor