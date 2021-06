Moartea ca o simpla mutare, din casa in gradinile de pe dealuri. Obiceiul de sute de ani practicat in satele izolate din Apuseni

In catunele izolate din Apuseni mortii sunt ingropati in gradina casei. Foto: Centrul Turistic Baisoara

In catunele izolate din Apuseni mortii sunt ingropati in gradina casei, aproape de locuinta in care s-au nascut si au trait toata viata. Obiceiul dureaza de sute de ani si a fost determinat de o problema practica: distanta prea mare fata de biserica si de un cimitir.

Din acest motiv, multe localitati nici macar nu au un cimitir propriu. Drumurile de pamant si piatra au impiedicat locuitorii sa transporte mortii pe distante mai mari, astfel incat s-a recurs la o metoda mult mai la indemana. Se sapa gropi la marginea gradinii sau sub un copac si acolo sunt ingropati mortii familiei. De obicei se respecta dorinta celui decedat, dar in unele gospodarii exista un spatiu special destinat celor morti, un fel de cimitir familial.

Ads

Una dintre comunele unde se practica acest obicei este Ceru Bacainti, una dintre cele mai mici din Romania din punct de vedere al numarului populatiei. In catunele de pe culmile Apusenilor, aproape fiecare casa are un loc unde sunt ingropate persoanele decedate din familie.

Comuna Ceru Bacainti din Alba nu are un cimitir autorizat asa cum exista peste tot in Romania. Preotii si familiile acestora sunt ingropati langa biserica, dar restul locuitorilor isi gasesc somnul de veci in pamantul pe care l-au lucrat in timpul vietii. Pentru familiile mortilor este mult mai simplu si se pot consola ca cei dragi sunt in continuare aproape de ei. Oamenii povestesc ca in comuna lor casele sunt rasfirate, pe dealuri, si ar fi greu sa duci mortul 4-5 kilometri sau chiar mai mult. "Mortul nu trebuie zgaltait pe pietre, podete si gropi, ci trebuie lasat linistit", spune un locuitor din Ceru Bacainti.



Biserica din comuna Ceru Bacainti

In ultimii ani, drumurile au fost modernizate, dar chiar si asa mortii sunt ingropati in continuare in cimitirul familiei. "Biserica ii la 10 kilometri departare si nu am avut cum sa ii ducem acolo. In plus, drumul era foarte rau si mortul nu trebuie transportat prin toate gropile si pietrele de pe drum. Ii mult mai bine asa pentru ca suntem si aproape. Atunci cand ne este dor mergem la mormant si aprindem o lumanare, ne rugam si plangem pentru sufletul lor", spune Maria Trif, o localnica de aproape 70 de ani, care si-a ales si ea locul de veci in gradina casei sale unde doreste sa fie ingropata.

La Ceru Bacainti nu a fost niciodata cimitir. "Oamenii nu si-au dorit niciodata cimitir in comuna. Traind intr-o zona greu accesibila, au gasit intotdeauna solutii simple pentru ei. Acum avem drumuri mai bune, dar mai demult carele trase de boi se impotmoleau in noroi si exista riscul ca sicriul cu mortul sa ramana blocat", afirma Ioan Trif, primarul comunei.

Astfel de situatii se intalnesc si in alte sate din Apuseni. "In localitatile unde nu exista cimitir moartea e o simpla mutare: din case in gradinile de pe dealuri, in imediata vecinatate a caselor; de la cele trecatoare si pline de necaz, la cele vesnice si pline de odihna.

Risipiti prin munti si vai, la mari distante unii de altii, pe localnicii de aici nu-i vezi adunati laolalta decat rar, la necazuri si bucurii, la nunta sau inmormantare ori in Marile Sarbatori. Mormintele din gradina casei ii linistesc, le suspenda orice spaima sau fior. Ii simt pe cei dragi aproape, ii plang cu discretie si in fiecare zi le pot aprinde cate o lumanare iar pomenirea lor o fac cȃnd le e dor de ei, nu neaparat pe 1 noiembrie", spun cei de la Centrul Turistic al comunei Baisoara, judetul Cluj.