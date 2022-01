Mărturii din linia întâi: „M-a implorat să mai stau puţin cu el pentru că îi e frică să nu moară singur”

Medicii din ATI COVID trăiesc momente greu de exprimat în cuvinte. Pacienți care le cer o ultimă dorință fiind conștienți că vor muri, le lasă răni în suflet.

Doctorul Fiorella Mitoiu, medicul șef de la UPU Sf. Pantelimon a povestit cum un pacient a rugat-o să stea cu el pentru a nu muri singur.

“Momente impresionate au fost multe… locul de muncă ne supune des unor astfel de momente, Unitatea de Primiri Urgenţe este scena unor adevărate drame, când tineri care aveau viaţa în faţă îşi găsesc sfârşitul pe un brancard de spital iar tu trebuie sa fii cel ce anunţă părinţii, unde persoane în vârstă îşi iau la revedere de jumătatea cu care şi-au împărţit viaţa, iar în 2021, în condiţiile de pandemie, să fii nevoit să anunţi familia de decesul unui pacient pe care nu mai ajunge nici măcar să îl vadă, este înfiorător.

Îmi aduc aminte că am avut un tânăr, 42 ani, dependent de ventilator, căruia îi era frică de moarte, atât de frică încât, plângând, m-a implorat “să mai stau puţin cu el, măcar puţin, să nu plec, pentru că ştie că va muri şi îi e frică să nu moară singur “, şi-l ţineam de mâini, şi încercam să-l liniştesc, am stat aşa vreo 20 de minute apoi am lăsat un student voluntar sa îi fie alături…

În cursul nopţii a ajuns intubat şi două zile mai târziu i-am anunţat mama că a pierdut lupta cu moartea”, a povestit dr. Fiorella Mitoiu, medicul șef de la UPU Sf. Pantelimon, potrivi RoVaccinare.

Nouă medici din linia întâi au răspuns unui set de întrebări adresate de News.ro, referitoare la cei doi ani grei de pandemie.

În acest sens, specialiştii au explicat ce diferenţiază aceşti doi ani, 2020 şi 2021, care este cel mai bun lucru care li s-a întâmplat din punct de vedere profesional, care au fost cele mai slabe puncte ale acestui an care se încheie, ce lecţii sunt de învăţat de la acesta, cum va fi anul ce vine şi ce aşteptări au de la 2022, care cred medicii că este omul anului în România, ce momente impresionante din spital i-au marcat în perioada pandemiei, dar şi ce cuvânt ar descrie cel mai bine anul 2021.

Dr. Laura Zarafin: Înclinaţia multor români spre teorii conspiraţioniste, printre cele mai slabe puncte din 2021

Dr. Laura Zarafin, medic de ATI la Spitalul Clinic Colentina din Capitală spune că 2021 a fost mai bun decât 2020 tocmai pentru că medicii au putut trata şi pacienţii cu alte afecţiuni în afară de covid 19. Lipsa de înţelegere pentru efortul medicilor şi eşecul vaccinării sunt printre cele mai slabe puncte ale anului 2021, în opinia specialistului.

”Lipsa de solidaritate, înclinaţia multor români spre teorii conspiraţioniste, lipsa de înţelegere pentru efortul medicilor, printre cele mai slabe puncta ale lui 2021

Cele mai slabe puncte ale anului 2021 sunt lipsa de solidaritate, înclinaţia multor români spre teorii conspiraţioniste, lipsa de empatie, de înţelegere pentru suferinţa pacienţilor (Covid sau non Covid) dar si pentru efortul medicilor şi personalului implicat în îngrijirea pacienţilor cu forme critice de Covid, lipsa de încredere în medici; mai presus de toate acestea cel mai mare rău: EŞECUL VACCINĂRII”, a spus medicul Laura Zarafin.

De asemenea, conf Dr Elena Copaciu, medic primar de ATI la Institutul National de Boli Infectioase Prof Dr Matei Balş spune că întâlnirea cu echipa medicală de la Institutul Matei Balş, expertul cerând să fie transferat aici în ultima periodă a pandemiei tocmai pentru a-şi ajuta colegii la greu, a fost cel mai bun lucru care i s-a întâmplat anul acesta din punct de vedere profesional. Medicul vorbeşte despre lipsa personalului specializat care încă există în secţiile de ATI, dar şi despre anumite voci medicale sau nemedicale care au creat dezinformări.