Odesa ar fi fost lovită de ruși cu drone kamikaze iraniene de pe mare, anunță Kievul. Atacul a venit dinspre mare VIDEO

Armata ucraineană a anunțat, vineri, că drone de atac de fabricație iraniană au fost folosite pentru a lovi portul Odesa.

Portul Odesa este principala piață de desfacere pentru exportul de cereale ucrainene în cadrul acordului încheiat în iulie cu Rusia și negociat de Turcia și ONU, scrie Digi24.

The command of the Air Force of the #AFU reported that two Iranian "Shahid" kamikaze drones were shot down in the sky over #Dnipropetrovsk region. pic.twitter.com/bN4PSNPXTH— NEXTA (@nexta_tv) September 23, 2022