Fost preot ortodox Cristian Pomohaci este implicat într-o nouă controversă. Consiliul Județean Timiș a decis să-l retragă din cadrul Festivalului Concurs „Gelu Stan” 2023.

”Instituția județeană nu se implică în selectarea artiștilor care participă la evenimentele instituțiilor de cultură subordonate, însă, în mod excepțional, prezența controversată a artistului Cristian Pomohaci pe afișul evenimentului și invitația de a lua parte la Festivalul Concurs „Gelu Stan” 2023 a fost analizată cu atenție și s-a hotărât înlăturarea oricărei asocieri cu reputația artistului menționat mai sus”, se spune într-un comunicat publicat de instituția din Timiș.

Ads

Pomohaci a fost parohul bisericii din satul Mosuni, judetul Mures.

In vara anului 2017, in spatiul public a ajuns o inregistrare in care acesta ii propunea relatii sexuale unui minor, totul contra cost.

"Facem sex, te platesc pentru sex", se auzea preotul spunand.

Dupa intregul scandal, care a determinat Sinodul Mitropolitan al Mitropoliei Ardealului sa il indeparteze definitiv din randurile clerului pe Pomohaci, un alt tanar si-a facut curaj si l-a acuzat de abuz sexual.

Totul s-ar fi intamplat in copilarie, cand baiatul avea numai 13 ani. Ar fi fost violat in repetate randuri de preot, chiar in casa acestuia de la Mosuni, unde lucra pe mosie, fiind dintr-o familie saraca, cu multi frati.

În 2020, fostul preot a fost retras de pe afișul altui spectacol, la Bistrița, după ce presa a sesizat faptul că este vorba despre ”o persoană care a primit recent o condamnare penala definitiva”.