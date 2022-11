Qui suis-je? (Traducere realista: "Cine naiba mai e si editorialistul asta nou?")

În cea mai bună (corectă) tradiție weberiană, cineva care face analize politice pe care le consideră obiective trebuie să-și prezinte în mod transparent backgroundul, parcursul și opțiunile valorice/afilierile, pentru ca un eventual partizanat/angajament (valoric, ideologic - fie acesta și inconștient) să poată fi decelat de cititori. Așadar (tentativă de prezentare):

Politolog. Clujean (un fapt, nu o calitate), și îmi iubesc orașul natal chiar dacă tind adesea (sau prea frecvent, îmi spun unii) să-l despachetez din straturile suprapuse în care l-a ambalat marketingul recent. Am prins „socialismul real” românesc în faza lui cea mai neagră (în copilărie și la finalul acesteia), păstrându-i amintiri vii. Am ajuns printr-o decizie de moment student și sunt absolvent al primei facultăți (inițial secție) de științe politice din România, înființată în cadrul Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca cu sprijinul USIA (United States Information Agency - a NU se confunda cu CIA), în cadrul căreia am beneficiat de expertiza unora dintre cei mai prestigioși profesori din cadrul UBB și a unor cadre didactice remarcabile de la universități din SUA, Germania, Franța, Italia și Marea Britanie.

Am peste 15 ani de experiență de predare (cu succes, obișnuiau să spună studenții mei, și din câte am aflat să „mă noteze” ca atare în evaluările lor anonime) și cercetare în învățământul universitar și câteva stagii în străinătate.

La 23 de ani ajungeam unul dintre cei mai tineri directori de campanie electorală (pe județ) din țară, contribuind prin intrarea unui anumit partid în Parlament (în Cluj), la dislocarea monopolului la nivel național al unui alt partid și la prima alternanță reală de putere din democrația românească post-1989. Astfel a început, printr-un șoc kafkian sau suprarealist care ar merita poate detaliat cândva, relația mea de iubire și ură (sau agresiv-pasivă, pentru cei care preferă alt clișeu) cu politica autohtonă, relație care continuă și în prezent. Devenit membru pentru câțiva ani (la insistența cuiva de care eram realmente atașat la nivel uman), în conducerea județeană (responsabil cu strategiile politice - și aici e necesar să urmeze un lol pentru millenials și generația Z) a unui partid care când am aderat la el era în opoziție și de stânga, îl părăseam/am demisionat după ajungerea lui la putere, când se pregătea să devină de dreapta.

Pasionat dintotdeauna de istorie, posesor și practicant de umor (uneori cu prea mare sârg și poate cu un dram de histrionism), iubitor de oameni și fascinat de ei (a special mention for the good little people here). Creștin și păcătos. Gură slobodă, amator de polemici (admirator al unor Arghezi sau Șeicaru, ca jurnaliști) și paradoxuri, dar prea cumsecade (îmi place să cred) pentru a nu-mi cere scuze/iertare celor pe care îi supăr (a se vedea și mai sus).

Obsedat de ideea de dreptate (și de manifestările opusului acesteia), cu expertiză în zona teoriei, ideologiilor (dar personal neafiliat ideologic*), partidelor, regimurilor și evident istoriei (toate politice), a naționalismului, relațiilor interetnice și multiculturalismului și documentat/autoeducat (aș zice destul de temeinic) în domeniile (nișele) apărării, securității și ”milităria” (inclusiv în detaliile lor tehnice, fără cunoașterea cărora cele pomenite nu pot fi cu adevărat înțelese).

Ferm convins că în FIECARE și în TOȚI există o fărâmă de divinitate sau un grăunte (șlefuibil) de perfecțiune, după cum ați ales să credeți. Cu unele realizări (asta dacă nu cumva comitem imprudența să ne întrebăm serios ce sunt acelea), câteva calități și destule defecte. Având ca pasiuni lectura, muzica, dialogurile și multe altele. Copilul din mine e încă viu, și sper să rămână așa până la/spre final. Un om printre oameni, doar că certamente cu un IQ mai scăzut decât mulți dintre dumneavoastră. Cu toate acestea (sau tocmai datorită celor menționate) sper să reușim să interacționăm în mod constructiv și productiv.

PS: În opinia mea, atitudinea cuiva care practică jurnalismul ar trebui să îmbine intransigența unui Andrei Gheorghe (fie iertat!) cu curtoazia politicoasă a unui Stelian Tănase (de pe vremea când realiza interviuri). Asta pentru a ne mărgini ca exemple la România.

________________________

* Deși probabil o voce situată mai la stânga decât ansamblul contributorilor la/cititorilor Ziare.com.

