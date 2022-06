O polițistă de la Serviciul Public Comunitar Permise şi Înmatriculări Hunedoara a transformat activitatea pe care o desfășura la locul de muncă într-o afacere personală.

În schimbul facilitării eliberării numerelor de înmatriculare, femeia a luat mită de zeci de ori în perioada 2018 - 2019.

Anchetatorii au probat 24 de fapte de luare de mită prin instalarea unui camere de luat vederi care a înregistrat activitatea infracțională a acesteia. Adina-Artimizia Andrei a fost condamnată definitiv la 3 ani de închisoare cu suspendare, hotărârea fiind pronunțată la Curtea de Apel Alba Iulia pe data de 17 iunie 2022. Femeia a fost trimisă în judecată și pentru fals în declaraţii în formă continuată şi înşelăciune în formă continuată, în legătură cu banii primiți pentru chiria locuinței, dar a fost achitată cu privire la aceste infracțiuni.

Ads

Monitorizată timp de 10 luni

Agentul de poliţie a fost monitorizat de către ofiţerii Serviciului Judeţean Anticorupţie Hunedoara, monitorizare care s-a derulat pe parcursul a aproape zece luni, poliţista fiind reţinută pentru 24 de ore în martie 2019. Aceasta lucra în sistem din 2008.

Din procesele verbale de redare a materialului probator care a rezultat din supravegherea video în mediul ambiental a femeii, precum şi din interceptarea telefonică a acesteia, a rezultat că funcţionarul public pleca în mod frecvent cu bani acasă, obţinuţi ilegal, prin prestarea în mod preferenţial de servicii de înmatriculare auto şi de eliberare numere de înmatriculare.

Agentul de poliţie facilita serviciile de înmatriculare pentru anumiţi clienţi, fiind surprinsă sustrăgând ştampila de la birou şi ducând-o acasă, scoţând din poşetă sau plase la începerea programului de lucru înscrisuri în legătură cu înmatricularea, predând numere de înmatriculare de la domiciliu, din portbagajul maşinii, la sediul RAR Hunedoara sau pe stradă, ducând acasă numere de înmatriculare sau preluând folii cu cereri multiple de înmatriculare de la cunoscuţi fără ca aceştia să deţină procuri notariale.

Ads

La locul său de muncă, în timpul programului de serviciu, femeia era contactată telefonic de anumite persoane pentru care desfășura activitate preferenţial. Alţi clienţi au fost suprinşi venind la biroul inculpatei cu teancul de folii îndosariate, cuprinzând cereri multiple de înmatriculare, cu înscrisurile aferente şi bani sau agentul de poliţie cobora cu acte şi numere de înmatriculare la clienţii săi, întâlnindu-se în afara instituţiei sau pe holurile acesteia.

Potrivit anchetatorilor, cunoştinţele inculpatei sau intermediari ai acestora veneau la inculpată în birou sau aceasta cobora după dosarele de înmatriculare, conţinând înscrisurile aferente ale mai multor beneficiari, respectiv proprietari de autoturisme, iar în dosare se regăseau şi sume de bani, care depășeau taxele de înmatriculare, iar ”bonusul” care excede valorii tarifelor practicate de Direcţia Regim Permise era centralizat la sfârşitul fiecărei zile lucrătoare şi reţinut de inculpată, primind foloase necuvenite în legătură cu exercitarea atribuţiilor de serviciu.

Ads

A uitat să pună bani pentru înmatriculare

Au fost probate un număr de 24 de acte materiale, ultimul fiind înregistrat în 24 martie 2019 când a fost înregistrată video în timp ce îşi introducea în portmoneu un nou teanc de bani, după verificarea încasărilor. ”În acest context, cu prilejul constatării infracţiunii flagrante, procurorul i-a cerut inculpatei să indice sumele de bani pe care şi le-a introdus ilegal în portmoneu. A declarat că a introdus în portmoneu suma de 450 de lei, sumă de bani pe care a scos-o din portmoneu, formată dintr-o bancnotă de 200 de lei, două bancnote de 100 de lei şi o bancnotă de 50 de lei. Ulterior, inculpata a declarat că o parte din aceşti bani reprezintă banii personali şi că a luat doar 150 de lei din încasări, pentru a-şi cumpăra perdele, bani pe care urma să-i depună la loc”, se precizează în rechizitoriul Parchetului.

Din procesele verbale de redare a materialului probator rezultate din interceptarea telefonului femeii a reieșit că aceasta, atât în timpul serviciului, cât şi în afara programului, era contactată telefonic de diferite persoane, pentru a le facilita serviciile de înmatriculări auto.

Ads

Relevante sunt următoarele mesaje trimise sau primite: ”Eu am terminat. Să-mi zici când sunt gata.” / ”Acum le pun în cărți”/ ”Că plăcile sunt în comanda asta de 13”, / ”Ţi le trimit pe colegu de la atelier” / ” Rca de la (...) e la mine”, /” Vezi ca nu ai brifu mic la campan”, /”Aua nu are taxa”. Într-o convorbire telefonică, femeia îi reproşa unui bărbat că nu a pus bani pentru înmatriculare: ”Să ştiţi că la ăia nu-i deloc, nu-s deloc puşi/ Interlocutor: O… Am uitat. Păi da, păi da, că nu am ştiut cât. Da păi, îmi spuneţi dvs. / Intraţi când veniţi înapoi / Bine, sigur, sigur”

”Iubita… ai ceva cu ... sau ...”, era întrebată polițista la un moment dat, iar răspunsurile au fost: ”Unu singur cu ..”, ”10”, ”Şi 82”, ”vas 42 46 77”. Adina-Artimizia Andrei a respins acuzațiile și a susținut că este posibil ca în anumite date să-şi fi însuşit sume de bani din încasările efectuate cu titlul de taxe oficiale percepute la Serviciul Înmatriculări, iar a doua zi depunea banii la loc.

Ads

Revoltată pentru că doar ea a fost prinsă

Într-o altă convorbire telefonică, se plângea că doar ea a fost prinsă: ”Aceasta este revoltată de faptul că este singura funcţionară de la serviciu care a fost prinsă de organele de cercetare penală, având convingerea fermă că demersul organului judiciar în acest dosar constituie o manevră vindicativă care o vizează în exclusivitate.

Astfel, în contextul convorbirii telefonice interceptate, inculpata a recunoscut fapta, întrebând retoric interlocutorul: ”Păi nu ştiu acuma ce vrei să fac? Că fapta-i comisă... Acuma fapta-i comisă …Ce să mai faci?... trebuie să-mi construiesc apărarea şi atât”. ”Deci clar e făcută pentru mine, că altfel îi lua pe toţi! Ai înţeles? Îi lua pe toţi, că toţi… pe toţi îi lua, cum zic eu! Îi lua pe toţi!!!”.

”Acest ”modus operandi” folosit de către inculpată, denotă o sfidare a normelor legale, impunând aplicarea unei pedepse ferme și descurajante.

Persistența de care inculpata a dat dovadă în acțiunile sale convinge Curtea că aplicarea unei pedepse mai reduse este insuficientă pentru atingerea scopului preventiv și educativ al măsurii de constrângere, fiind vădit disproporționată față de comportamentul de manieră penală urmat în situațiile date.

Amploarea acestui fenomen infracțional justifică, după cum s-a subliniat mai sus, pedepse ferme și descurajante, apte să contribuie la reeducarea persoanei condamnate și la prevenirea comiterii unor astfel de infracțiuni”, se precizează în hotărârea instanței din Alba Iulia.